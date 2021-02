Cosa accadrà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dall’8 al 12 febbraio 2021? Cosa accadrà fra Can e Sanem e fra Leyla ed Emre? Ecco cosa vedranno i telespettatori di Canale 5. Una storia d’amore prenderà il volo? Un’altra, invece, subirà una nuova battuta d’arresto.

Le puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno?

Cosa è accaduto dall’1 al 5 febbraio 2021 in Daydreamer? Osman è diventato l’idolo delle fan. Deren ha dunque messo in guardai Leyla sulle possibili ripercussioni negative sulla loro relazione. Leyla, dapprima, non ci ha pensato troppo, ma alla fine ha interrotto la relazione. In fin dei conti non ha mai amato Orman.

Huma, la madre di Can, continuando a non vedere di buon occhio il fidanzamento fra il figlio e Sanem, ha continuato a mettere il bastone fra i piedi ai due piccioncini. Dopo qualche gelosia iniziale, però Can e Sanem si sono stretti ancora di più l’uno all’altra. I due ragazzi hanno iniziato a viversi il loro idillio, ma alla fine la gelosia per Yigit ha rotto nuovamente l’equilibrio ritrovato.

Anticipazioni e trame degli episodi dall’8 al 12 febbraio 2021

Cosa ci svelano le anticipazioni? Osman in partenza, getterà nello sconforto sua sorella Ayhan. Quest’ultima, estremamente triste, rifiuterà il confronto con Ceycey. Peccato però che la nonna di quest’ultimo continuerà a fare pressioni affinché si sposi quanto prima. Ceycey si ritroverà, però, anche a dover digerire un duro colpo. Giorno dopo giorno Ayhan, si sentirà sempre più distrutta. La giovane prenderà una decisione molto sofferta ed importante e metterà in vendita la macelleria per trasferirsi da Osman.

Leyla ed Emre sembreranno sempre più vicini a ritrovare l’intesa perduta.

Sanem, nel frattempo, intravederà nello zio Mitaht un possibile intermediario per calmare gli animi tra Mevkibe e Huma. Riuscirà l’affascinante zio a mettere pace fra le due famiglie e a far cambiare idea a Hima in modo da lasciar ai piccioncini trovare un accordo sulla data per le nozze?

Per aiutare Sanem, anzi per una buona causa, Mihat tenterà dunque in tutti i modi di far colpo su Huma e la inviterà a pranzo. Fra parole e aneddoti lo zio di Sanem arriverà a strappare una promessa alla terribile Huma. La donna acconsentirà ad incontrare la famiglia di Sanem. Come andrà a finire?

Si passerà da una querelle all’altra. Dalla data delle nozze alla discussione su Emre e Leyla. A calmare gli animi ci penserà Can. L’affascinante fotografo riuscirà a far raggiungere alle due famiglie un buon compromesso. Quando le cose sembreranno andare bene, una brutta notizia sconvolgerà Can ed Emre. Sarà il primo a dover parlare chiaro con il secondo del padre Aziz. Quest’ultimo non si trova all’estero per un viaggio di piacere, ma a causa di una grave patologia ai polmoni. Emre e Can litigheranno come matti. Il primo sarà profondamento deluso con il fratello che gli ha nascosto una verità così importante.

Nel frattempo Sanem riceverà una fantastica notizia da Yigit. Il suo libro verrà pubblicato persino in America.

Fra un dramma e l’altro, comunque, il tempo sembrerà volare. Si arriverà dunque al giorno del matrimonio fra Leyla ed Emre. Peccato che entrambi si dimenticheranno di comperare gli abiti per la cerimonia.