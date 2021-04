Cosa succederà nelle puntate della soap opera turca intitolata Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni delle puntate in onda dal 3 al 7 maggio 2021? Cosa accadrà fra Can e Sanem. La tenacia della bellissima giovane scrittrice stupirà tutti. La ragazza sembrerà disposta a tutto pur di far tornare la memoria all’amato Can. Non tutti i tentativi andranno a buon fine. A interrompere una magia saranno anche Leyla ed Emre. Come andrà a finire?

Cosa è successo nelle puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno?

Cosa è accaduto nelle vecchie puntate di Daydreamer? Dopo l’incidente che ha visto coinvolti Can e Sanem che dovevano, invece, partire per le Galapagos, la giovane scrittrice ha iniziato a far di tutto pur di far recuperare la memoria all’amato. Ogni tentativo si è però infranto contro un muro.

Nessuno, ad esempio, è riuscito a far bere a Can un particolare te che poteva aiutarlo a fargli tornare la memoria. Il problema? Il suo coloro e il suo odore.

Sanem, con una scusa, ha anche portato Can al loro solito posto, gli scogli sul lungomare e lo ha provocato affinché potessero cominciare a litigare con l’intenzione di fargli riaffiorare qualche ricordo delle loro memorabili liti e la cosa in qualche modo sembrava funzionare, ma Can ha avuto solo un semplice flashback.

Anticipazioni e trame degli episodi dal 3 al 7 maggio 2021

Cosa succederà nelle prossime puntate? Sanem tenterà in tutti i modi di far tornare la memoria a Can. La bellissima ragazza sembrerà essere molto vicina a riuscirci grazie anche all’utilizzo del suo portentoso profumo. A spezzare l’incantesimo, anzi la magia creata da Sanem, saranno, pur non volendo, Leyla ed Emre. I due, entrando nella stanza, distrarranno Can ed eviteranno che questi possa recuperare i suoi ricordi.

Successivamente Sanem si ritroverà ad ascoltare di nascosto la conversazione fra Can e Aziz. La giovane apprenderà così che l’amato non si ricorda proprio per nulla di lei e pare non provare alcun sentimento. Dichiarazioni forti e pesanti. Riuscirà Sanem a digerirle? A quanto pare la ragazza mostrerà una forza interiore impensabile perché invece di mollare rosso diventerà ancor più determinata. Sanem deciderà di ricorrere alle maniere forti.

Nel frattempo Cengiz si farà cacciare da casa di Muzafer e correrà a chiedere riparo a Nihat.

Can, invece, proporrà una importante promozione per Leyla. La sorella di Sanem arriverà a meritarsi di diventare responsabile commerciale.

Per finire Can e Sanem, nuovamente insieme, si ritroveranno a viaggiare in macchina per andare a trovare Nasim. I due vorranno cercare di convincerlo a farsi ingaggiare per recitare in uno spot. Durante il tragitto verso casa dell’attore, però, i due ex innamorati litigheranno come loro solito perché Sanem non smetterà di proporre strade alternative innervosendo Can.

L’idea geniale della ragazza sembrerà oltretutto far perdere le staffe al bel fotografo. Le cose andranno sempre peggio anche perché una volta raggiunto Nasim i due si ritroveranno davanti ad un secco rifiuto. L’attore non accetterà il lavoro spingendo i due soci a dover cercare nel minor tempo possibile un rimpiazzo.