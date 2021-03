Cosa succederà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno? Cosa ci svelano le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dal 22 al 27 marzo 2021? C’è tanta curiosità intorno alla storia d’amore fra Can e Sanem. Riusciranno i due a tornare insieme? In attesa di scoprire cosa ci annunciano le anticipazioni della prossima settimana, annunciamo la possibilità che Daydreamer inizi ad andare in onda anche al sabato pomeriggio al posto del quotidiano di Amici 20. In attese di ulteriori conferme, dunque, nella settimana dal 22 al 27 marzo sembra che potremo vedere Daydreamer sei giorni su sette. Dal lunedì al venerdì alle 16:40 circa, prima di Pomeriggio 5. Il sabato alle 14:10 circa, prima di Verissimo.

Le puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno: dove eravamo rimasti?

Cos’ è accaduto nelle puntate precedenti di Daydreamer? Leyla ed Emre hanno deciso che era giunto il momento di creare la loro famiglia. I due hanno dunque iniziato a cercare una casa tutta loro e si sono dati da fare per avere un figlio. La cosa ha gettato, però, nello sconforto, i genitori di lei.

Yigit ha chiesto ufficialmente a Sanem di sposarlo. La notizia era nell’aria già da un po’. Sanem non ha reagito nel migliore dei modi. Il motivo? Quello che è accaduto con Can nelle ultime settimane ha turbato la ragazza e ha soprattutto riacceso in lei qualche speranza. La ragazza ha dunque iniziato a prendere tempo.

Mihriban ha portato, nel mentre, la figlia di Consu da Sanem e le ha chiesto di farle da baby-sitter solo per farle passare del tempo in più con Can. Can, sapendo di non potersi fidare di Yigit, ha ingaggiato un investigatore per scoprire tutto su di lui.

Anticipazioni e trame degli episodi dal 22 al 27 marzo 2021

Cosa succederà nelle prossime puntate? Ci sarà sicuramente un grosso colpo di scena. Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz verranno portati via dalla polizia. Per loro fortuna Bulut, aiutante di Sanem, riuscirà a farli scagionare. Come? L’uomo si presenterà dalla polizia vestito di tutto punto e si fingerà loro avvocato. Bulut porterà con se carte che comproveranno la totale estraneità ai fatti del gruppo. Insomma l’intervento dell’uomo sarà davvero provvidenziale.

Sanem e Can verranno a sapere poco dopo dell’irruzione della polizia a seguito della denuncia di Cemal. I due rimarranno senza parole. Altri problemi si profileranno all’orizzonte per loro, ma soprattutto per Sanem. Quest’ultima ne uscirà con le ossa rotte proprio perché dovrà fermare immediatamente la produzione di creme. Gli affari dunque subiranno una battuta d’arresto capace di compromettere tutti i progetti di Sanem e gettarla nello sconforto. Ad aggiungersi ai vari problemi vi sarà, oltretutto, la possibilità che Cemal rubi il marchio di creme di Sanem.

Aziz si recherà da Cemal e lo accuserà di essere un ladro. Di tutta risposta lui manderà tre dei suoi uomini alla tenuta di Sanem per minacciare tutti quanti. Per fortuna, però, Can metterà tutti in fuga.

Nel frattempo Emre si recherà in un autosalone per vendere la sua auto. Essendo ancora senza lavoro, visto il desiderio di comperare casa con Leyla, l’uomo penserà bene di racimolare un po’ di soldi. Nell’autosalone, però, Emre riceverà una vera e propria folgorazione. Il fratello di Can si proporrà come venditore di auto e, anche a sua sorpresa, verrà subito assunto.

Sanrem, chiusa nel suo dolore, deciderà di allontanarsi da Yigit e di sospendere la promozione del libro. Nel frattempo scoprirà però che mancheranno fondi importanti per far andare avanti l’agenzia. La giovane si ritroverà dunque costretta a proporre a Can di diventare suo socio. Quest’ultimo accetterà di tornare a lavorare con lei. Entrambi, però, saranno terrorizzati dal futuro. Riusciranno a collaborare serenamente per il bene di tutti? Riusciranno ad andare d’amore e d’accordo?