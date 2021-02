Cosa succederà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dal 22 al 26 febbraio 2021? Ecco cosa vedranno i telespettatori di Canale 5. Dopo martedì scorso, anche martedì prossimo, a causa della Champions League, non vi sarà alcun appuntamento in prima serata con Daydreamer. I telespettatori potranno continuare a seguire le vicende dei loro beniamini con le puntate settimanali in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45.

Le puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno?

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti di Daydreamer? La tensione fra Can e Yigit è salita alle stelle. Can si è dimostrato molto geloso del potenziale rivale in amore, ma anche molto protettivo nei confronti di Sanem. Dopo aver letto la dedica che Yigit ha fatto nel libro di Sanem, infatti, l’affascinante fotografo ha perso la testa. Il dramma della gelosia si è però consumato al ricevimento di nozze di Leyla ed Emre.

Qui Can e Yigit hanno avuto un duro scontro e confronto, ma a perderci è stata solo Sanem. Can ha cercato di parlare chiaro con il rivale per difendere l’amata da una possibile truffa, ma ha iniziato a comprendere che qualcosa non quadrava. Forse Sanem non gli ha raccontato tutta la verità. Il piano di Huma e Yigit per far scoppiare la coppia pare aver dunque iniziato a dare i suoi frutti.

Nel frattempo Sanem ha trovato numerosi problemi nella stesura della parte finale del suo libro. La giovane è giunta quasi a prendere la decisione di mollare tutto. Per fortuna però una idea improvvisa ha risolto, o quasi, ogni guaio. Sanem ha deciso di pubblicare il diario segreto degli incontro fra lei e Can. Per farlo, però, è emersa la possibilità di dover chiedere proprio a quest’ultimo la firma sulla liberatoria per la pubblicazione. Non avendo il coraggio di chiedere una cosa del genere a Can, Yigit si è dunque offerto di parlare con il ragazzo e concludere la questione.

Anticipazioni e trame degli episodi dal 22 al 26 febbraio 2021

Cosa ci svelano le anticipazioni? Dopo la presentazione del libro Sanem rientrerà alla tenuta. Qui Muzaffer e Cengiz la informeranno di aver acquistato, con i suoi soldi, i diritti del marchio della Fikri Harika. La notizia riempirà tutti di gioia, o quasi … .

Aziz spiehgerà a Remide le ragioni della vendita dell’agenzia e correrà alla tenuta per scoprirne di più. Qui scoprirà chi sono i nuovi proprietari. Poco dopo un’altra persona verrà convocata ufficialmente per apprendere le ultime novità. Daren apprenderà dunque che i nuovi proprietari dell’agenzia sono proprio Muzzafer, Cengiz e Sanem. Come reagirà la donna? Ne sarà felice oppure no? Come reagiranno tutti gli altri?

Nel frattempo Leyla e Emre, a pranzo con amici, riceveranno una telefonata rispettivamente dalla sorella e dal fratello. Sanem si lamenterà con la sorella del comportamento freddo e distaccato di Can. Quest’ultimo farà la stessa cosa con Emre. I due sposini scopriranno con loro grande sorpresa che Aziz, dopo aver accusato un malore, deciderà di rimanere presso la tenuta. Cosa si nasconder dietro tutto ciò? Un piano ben congeniato tenterà di ristabilire vecchi equilibri e di far fare pace a tutti coloro che si sono sempre voluti bene.

Reminde dunque chiederà a CeyCey di mantenere il segreto sul finto malore di Aziz sollevando in lui nuovi attacchi di panico.

Leyla e Emre, infine, preoccupati, parleranno con le rispettive madri di ciò che sta accadendo alla tenuta. Le due donne ritorneranno ad interferire, per motivi diversi, nella vita dei loro rispettivi figli. Nel mentre Aziz, Cey Cey e Deren continueranno a mettere in atto il loro piano per non far partire Can. Cos’altro accadrà?