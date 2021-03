Cosa accadrà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dal 15 al 19 marzo 2021? Cosa vedranno i telespettatori di Canale 5? Can e Sanem si riavvicineranno? Ecco tutte le news in merito. Confermiamo l’appuntamento con la soap opera nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì. In assenza della striscia quotidiana del GF VIP la puntata inizia già alle 16:30 circa e dura fino alle 17:10, ora della messa in onda di Pomeriggio 5.

Le puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno: cosa è successo?

Cosa è successo nelle puntate precedenti di Daydreamer? Sanem, nella foresta per raccogliere fiori, ha colpito per sbaglio Can in testa. La ragazza, credendo di essere sola, si è spaventata e ritenendo di venir attaccata da un orso ha cercato di difendersi come meglio poteva. Scoperto che al posto dell’orso vi era Can, il suo amato, si è per subito sentita in colpa. Sanem ha dunque cercato di medicare come meglio poteva Can. I due hanno passato insieme la notte nel bosco prima di far ritorno a casa. Qui Cam, credendo che la famosa scrittrice dormisse, ha confessato alcune cose. I due si sono avvicinati nuovamente e trovato un po’ della vecchia intesa.

Can ha smascherato Yigit e l’ha costretto a confessare di aver bruciato il diario di Sanem. L’uomo stava per votare il sacco, ma è giunto un messaggio da Huma che ha cambiato le carte in tavola.

Nell’aria è giunta una proposta di matrimonio. Yigit chiederò davvero a Sanem la sua mano? Pare proprio di sì. Nel frattempo il padre di Can e gli ex colleghi dell’agenzia hanno fatto di tutto affinché il bel fotografo e la giovane scrittrice potessero ricordare i vecchi tempi.

Anticipazioni e trame degli episodi dal 15 al 19 marzo 2021

Cosa succederà nelle prossime puntate? Leyla ed Emre decideranno che è giunto il momento di creare la loro famiglia. I due inizieranno a cercare una casa tutta loro e si daranno da fare per avere un figlio.

La notizia da un lato riempir di gioia tutti, dall’altro creerà parecchio scompiglio nei genitori della giovane. Nessuno si sentirà davvero pronto al distacco. La madre di Leyla non vorrà perdere la figlia e il genero.

Yigit chiederà ufficialmente a Sanem di sposarlo, ma quest’ultima, dopo quanto è accaduto nelle ultime settimane con Can, l’uomo che continua ad amare, prenderà tempo.

Mihriban porterà poi la figlia di Consu da Sanem e le chiederà di farle da baby-sitter. La richieste di aiuto non sarà altro che un escamotage per far rimanere Can e Sanem da soli e per aiutare i due ragazzi a far riaffiorare il forte sentimento d’amore che li lega, li ha sempre legati e li legherà per sempre.

Nel frattempo Can ingaggerò un investigatore per scoprire tutto su Yigit e sui suoi loschi traffici. Il giovane non saprà però di essere spiato a sua volta. Aziz, infatti, terrà d’occhio sia lui che Sanem.

Yigit per allontanare Can e spingere Sanem ad accettare la sua proposta di matrimonio, rompendo così ogni indugio, dirà all’amata che il bel foto0grafo sta di nuovo organizzando un viaggio. A cosa porterà questa nuova bugia?

A quanto pare a niente. Can e Sanem si ritroveranno in barca insieme. Fra un pasto frugale e una battuta di pesca i due amanti ritroveranno parte del vecchio feeling. Sanem oltretutto, lasciandosi finalmente andare, chiederà a Can scusa per quanto accaduto in passato. La ragazza si farà perdonare per aver tentato di cambiarlo.