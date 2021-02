Cosa accadrà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dall’1 al 5 marzo 2021? Ecco cosa vedranno i telespettatori di Canale 5. Ricordiamo che nelle due ultime settimane la soap opera turca non è andata in onda al mertadì sera a causa di due match molto importanti di Champions League. Nella settimana dall’1 al 5 marzo, invece, l’appuntamento sera si sposterà al mercoledì. Daydreamer si scontrerà inoltre con il Festival di Sanremo.

Le puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno?

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti di Daydreamer? Dopo la presentazione del libro Sanem è rientrata nella tenuta. Qui Muzaffer e Cengiz le hanno detto di aver acquistato, con i suoi soldi, i diritti del marchio della Fikri Harika.

Aziz, padre di Can, si è recato alla tenuta scoprirne di più su quella che era la sua agenzia e su Can e Sanem dopo aver parlato con Emre. L’uomo ha poi finto di avere un malore ed è rimasto presso Sanem per poter tener tutto sotto controllo. In questo modo, a causa della sua salute, ha costretto Can a non ripartire e a incontrare giorno dopo giorno Sanem. L’uomo si è fatto promettere che si sarebbero presi cura di lui, facendo leva sul loro senso di colpa.

Nel frattempo Leyla e Emre, a pranzo con amici, hanno ricevuto una telefonata rispettivamente dalla sorella e dal fratello. Sanem si è lamentata del comportamento freddo e distaccato di Can. Quest’ultimo ha fatto la stessa cosa con Emre. Leyla ed Emre si sono dovuti preoccupare anche di mantenere i loro segreti e non far capire ai genitori di lei che lui era disoccupato. La ragazza ha iniziato a porsi problemi quando si è accorta che per fingere di andare al lavoro Emre prendeva l’auto e girava a vuoto tutto il giorno spendendo così molti soldi per la benzina.

Anticipazioni e trame degli episodi dall’1 al 5 marzo 2021

Cosa ci svelano le anticipazioni dall’1 al 5 marzo 2021, cosa accadrà negli episodi in onda dal lunedì al venerdì, ma soprattutto, in via eccezionale, mercoledì 3 marzo in prima serata?

Yigit proporrà a Sanem di partecipare a un evento importante a New York, ma lei declinerà l’offerta per potersi riprendere fisicamente e mentalmente da quanto accaduto tra lei e Can. Can, dopo aver ascoltato la conversazione di Sanem e Yigit di nascosto, penserà di partire, ma proprio leggendo il romanzo di Sanem cambierà anche molto presto idea. Aziz nel frattempo scoprirà che Sanem dovrà ritirare un ambito premio come scrittrice dell’anno e far conoscenza con Yigit. Il padre di Can inizier però fin da subito a sospettare che quest’ultimo non racconti la verità.

Deren, pronta a raggiungere a piedi la nuova sede dell’agenzia si ritroverà infangata e dolorante. A soccorrerla giungerà Bulut, quest’ultima lavora per Sanem.

Can arriverà a sabotare la sua barca di proposito per poter avere una scusa per chiedere a Sanem di potersi fermare da lei. Poco dopo Aziz annuncerà a tutti che l’agenzia si occuperà di una importante pubblicazione per l’associazione che ha eletto Sanem scrittrice dell’anno, e il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza. Huma tornerò a tentare in tutti i modi di allontanare Can da Sanem, mentre Aziz cercherà di fare proprio l’opposto. Aziz, infatti, spingerò Can a fotografare Sanem e creare una campagna ad hoc su di lei per il nuovo progetto in cui si è impegnata l’agenzia.

Cos’altro succederà? Ebbene Can accuserà Yigit di aver bruciato il diario di Sanem e tenterà di farlo abboccare all’amo. Sarà però proprio il rifugio di Can ad andare a fuoco e Sanem si ritroverà ad essere più che mai disperata. L’affascinante fotografo riuscirà a salvarsi.

Le trame dei due ultimi giorni della settimana

Can aiuterà Aziz e la nuova Friki Harika nella realizzazione della pubblicazione che celebrerà Sanem. I due innamorati si ritroveranno insieme oltre che sul lavoro anche nella vita normale. Quando scopriranno della scomparsa di uno dei bambini del villaggio, Can e Sanem lo cercheranno ovunque. La ragazza farò di tutto pur di non farlo insieme al bel fotografo, ma quest’ultimo la seguirà e alla fine lavorerà insieme a lei.

Per finire scoperto che Emre non sa tradendo Leyla, i due genitori della ragazza offriranno al giovane di lavorare nel negozio di famiglia. Emre accetterà con entusiasmo, mentre Leyla avrà mille dubbi.