Cosa succederà nella prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Le anticipazioni della soap opera turca per domenica 13 dicembre 2020 si fanno piccanti. Complice il riscaldamento rotto e una notte molto fredda, infatti, Can e Sanem si ritroveranno nella stessa stanza. Sì, proprio così. Cosa accadrà? Ecco tutte le ultimissime news.

Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni: Can e Sanem

Domenica 13 dicembre 2020 andrà in onda, a partire dalle 16:10, fino alle 17:10, una nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Cosa accadrà? Abbiamo visto che Can è partito per una destinazione segreta e che Sanem, con una scusa, è riuscita a raggiungerlo. La giovane ha partecipato ad un corso insieme all’amato e ha cercato di fargli esternare invano tutti i suoi dubbi sulla loro relazione. Nonostante non sia riuscita a far chiarezza sulle sue paure e a dire tutto quello che voleva, Sanem ha dimostrato, con una prova di fiducia, di essere pronta ad affidarsi a Can al 100%. La ragazza, infatti, si è buttata all’indietro, sicura che l’amato l’avrebbe presa senza lasciarla cadere, senza pensarci su nemmeno un secondo. I due sono dunque sembrati essere molto affiatati e sempre più vicini.

Arrivando al rifugio di Can dopo che le rivali erano state depistate, Sanem è riuscita a mandare all’aria, almeno per ora, anche i piani di Huma, la perfida madre del bel fotografo. Come andranno le cose nella coppia? Ebbene grazie al Destino, che ci metterà lo zampino, Can e Sanem si ritroveranno sempre più vicini.

Sanen, infatti, si accorgerà, solo dopo cena, che il riscaldamento della sua camera non funziona. La giovane chiederà dunque all’hotel che la ospita di poter cambiare stanza. Peccato però che non le sarà possibile farlo. Il motivo? Vista la grande affluenza tutte le stanze saranno occupate.

A quel punto Sanem dovrà dunque accettare l’invito di Can. Come andrà a finire? I due trascorreranno la notte insieme. Il mattino seguente però entrambi avranno una brutta sorpresa. Arriverà infatti Polen. La donna, aizzata da Huma, farà di tutto per ricevere tutte le attenzioni che desidera da Can e far in modo che l’affascinante fotografo si concentri solo su di lei.

La scoperta di Emre e Leyla: cosa accadrà in Daydreamer?

Nel frattempo, a casa, divisi fra problemi in famiglia e problemi sul lavoro, Deren, Emre e Leyla faranno una importante scoperta. Quale? I tre arriveranno a capire che l’attore scelto per una nuova campagna pubblicitaria sarà proprio Osman.

Come finirà? Riusciranno a lavorare tutti insieme?