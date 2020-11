Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera turca con protagonista l’affascinante Can Yaman? Cosa succederà in Daydreamer – Le ali del sogno? Ecco tutte le anticipazioni degli episodi in onda sabato 7 novembre e domenica 8 novembre 2020 su Canale 5. I telespettatori di Daydreamer potranno gioire del fatto che, anche questo sabato, l’appuntamento pomeridiano si allungherà un po’. La soap andrà in onda infatti a partire dalle 14:45 circa fino alle 16:00 circa, ovvero fino all’inizio della nuova puntata di Verissimo.

Daydreamer – Le ali del Sogno: come ci eravamo lasciati?

Cosa è successo nelle puntate dello scorso fine settimana di Daydreamer – Le ali del Sogno? Facciamo un piccolo riassunto. Una spia ha informato Max e Ceyda del nuovo progetto commerciale di Fabbrì. Per questo motivo Ceyda si è precipitata da Can per chiedere di preparare il lancio del nuovo prodotto in anticipo rispetto ai tempi pattuiti e bruciare così la concorrenza sul tempo.

Sanem, non riuscendo più a raccontare bugie all’amato, ha tentato in tutti i modi di raccontargli la verità senza mai trovare il momento opportuno. Quando, poi, ha preso il coraggio a due mani per parlargli, sono accadute due cose che mai e poi mai si sarebbe aspettata accadessero.

In primis, dopo averla trascinata al rifugio insieme a lui, Can le ha chiesto di sposarlo, in seconda battuta, proprio mentre stava per vuotare il sacco, Sanem è stata interrotta da sua sorella ed Emre. I due le hanno chiesto di non dire la verità a Can altrimenti quest’ultimo li avrebbe esclusi tutti dalla sua vita e sarebbe scappato via per iniziare da capo da un’altra parte.

Emre ha raccontato a Sanem di averla vista da Fabbrì e di aver capito tutto. Sia lui che Leyla hanno così cercato di accordarsi con Sanem per fare la cosa più giusta ed evitare di far infuriare Can.

Nel frattempo però Can si è allontanato da Sanem che gli ha detto di non volerlo ancora sposare, almeno non subito e di aver qualche impedimento.

In agenzia, però, l’amica di Fabbrì, infiltrata per lui, ha continuato a ordire piani contro Sanem, spalleggiata, a sua insaputa, dalla mamma di Can e Fabbri.

Anticipazioni DayDreamer: dal 7 all’8 novembre 2020

Cosa vedranno i telespettatori nelle prossime puntate dell’amatissima soap opera turca? Nihat si ritroverà alle prese con i desideri delle sue nuove clienti che, improvvisamente, le chiederanno sempre più prodotto biologici. Come mai questa nuova moda?

Nel mentre la mamma di Sanem e Leyla si ritroverà a dover gestire anche il fidanzamento di quest’ultima. Dopo aver smarrito le pettegole del quartiere, infatti, Hihat dovrà cercare di sistemare tutte le cose non appena sua figlia le annuncerà di aver accettato il corteggiamento di Osman e di volersi fidanzare ufficialmente con lui.

Ebbene sì. Osteggiata dalla mamma di Emre e Can, dopo aver ascoltato anche le parole della sua rivale in amore, Leyla deciderà di chiudere per sempre con il signor Emre e di smettere di sperare che lui possa dichiararle il suo amore. In questo modo Leyla deciderà di dare una occasione all’uomo che, invece, ha sempre dimostrato un certo interesse per lei.

Proprio durante la festa di fidanzamento, però, Emre correrà a casa di Leyla, ma, poi, se ne pentirà. Come andrà a finire?

Nel frattempo tutta l’agenzia sarà sconvolta per colpa del licenziamento di Deren. Sanem tenterà in tutti i modi di far ragionare Can, ma quest’ultimo non vorrà ascoltarla. Can si dimostrerà sempre più insofferente per colpa di tutte le persone attorno a lui che gli raccontano bugie.