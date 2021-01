Cosa succederà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca? Cosa accadrà fra Can e Sanem dopo la nuova lite scaturita nonostante i dipendenti dell’agenzia abbiano fatto di tutto per vederli tornare ufficialmente insieme? Ecco cosa vedranno i telespettatori di Canale 5. Come vi abbiamo già annunciato c’è stato un nuovo cambio di programmazione per la soap DayDreamer con protagonista Can Yaman. Ora la vedremo andare in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 al posto de Il Segreto. Il martedì, invece, ci sarà un doppio appuntamento. La soap sarà trasmessa anche in prima serata.

Dove siamo rimasti con le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno?

Prima del cambio di programmazione cosa è accaduto nell’ultima puntata di Daydreamer- Le ali del sogno di giovedì 21 gennaio 2021? Nei tre episodi in onda nella prima serata di Canale 5 abbiamo visto fallire un tentativo, forse non troppo ben congeniato, di far far pace a Can e Sanem. Cengiz con Ayhan e Deren hanno infatti tentato di tutto per far tornare il sereno fra il bel fotografo e l’affascinante copy.

Cengiz ha organizzato un piano ben strutturato per permettere ai due piccioncini di appianare le loro divergenze e parlarsi una volta per tutte senza interruzioni, ma il cuore di entrambi non era disposto a perdonare o semplicemente ad ascoltare le ragioni dell’altro. Nonostante Huma, mamma di Can, non potesse mettersi fra loro, Can e Sanem non sono riusciti a rimanere uniti e a dirsi davvero ciò che provavano l’uno per l’altra.

Cosa accadrà ora? Ecco le prossime anticipazioni.

Anticipazioni puntate dal 25 al 29 gennaio 2021

Cosa ci dicono le anticipazioni di Daydreamer dal 25 al 29 gennaio 2021? Ihsan venderà come biologico un prodotto che causerà una brutta intossicazione nel quartiere. Le clienti inizieranno dunque a protestare e denunceranno Aysun e Mekvibe.

Nel frattempo Più tardi Sanem e Yigit sfidano Can e Polen in una di gara di cucina in presenza di un famoso chef. La sfida si accenderà facendo emergere anche antiche ruggini fra Sanem e Can, ma lasciando intravedere tutta la loro complicità e i forte legame che li tiene comunque uniti in ogni circostanza.

Alla fine della serata Can rapirà Sanem e la porterà nel rifugio in montagna. Il bel fotografo tenterà di parlare con l’amata in maniera costruttiva, ma, all’inizio, questa si rifiuterà e tenterà anche di scappare. La fuga si fermerà nel bel mezzo del niente a causa della mancanza di benzina. Solo Can la porterà in salvo. Pian piano dunque le cose si sistemeranno e sembrerà ritornare la pace fra i due. Trionferà l’amore? A spezzare l’idillio ci penseranno Polen e Yigit. La gelosie di entrambi scatenerà una nuova lite. Can riceverà però una nuova telefonata e dovrà correre via a causa del malore di Huma.

Nel frattempo CeyCey si ritroverà ad essere vittima delle sue stesse bugie dopo la proposta di matrimonio ad Ayhan che in realtà è nata da un malinteso.

Successivamente, terminate le riprese sul set fotografico per il libro di Polen, Can annuncerà all’ex fidanzata di non voler partire più per i Balcani. Sanem rifiuterà l’offerta di Yigit e correrà con Can nel rifugio mentendo a sua madre.

La nottata fra i due scorrerà nel migliore dei modi, ma al risveglio arriveranno nuovi problemi. Can si arrabbierà scoprendo che Sanem non abbandonerà il lavoro con Yigit.