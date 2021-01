Cosa succederà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dall’1 al 5 febbraio 2021? Cosa accadrà fra Can e Sanem? Ecco cosa vedranno i telespettatori di Canale 5. La coppia rimarrà ancora divisa a causa dell’orgoglio che frana sia il bel fotografo che l’affascinante copy? Huma riuscirà nel suo intento di far rimettere insieme Can con Polen?

Dove eravamo rimasti: le ultime trame di Daydreamer – Le ali del sogno?

Cosa è accaduto dal 25 al 29 gennaio 2021 in Daydreamer? Aysun e Mekvibe hanno avuto diversi problemi a causa della vendita di prodotti biologici che hanno intossicato gran parte dei loro clienti.

Sanem e Yigit hanno sfidato Can e Polen in una di gara di cucina. Alla fine della serata Can ha rapito Sanem e l’ha portata nel rifugio in montagna. La ragazza ha cercato di scappare, ma la macchina si è fermata in mezzo al nulla e solo il bel fotografo l’ha salvata. A questo punto i due si sono riappacificati e hanno costruito un nuovo idillio spezzato solo da un paio di telefonate. L’ultima? Quella che avvisava Can del malore di Huma.

Per fortuna, però, terminate le riprese sul set fotografico per il libro di Polen, Can e Sanem, dopo aver rifiutato di partire per i Balcani il primo e dopo aver rinunciato ad un viaggio di lavoro con il capo la seconda, si sono ritrovati insieme per una nottata di passione.

Peccato che anche questa volta il risveglio sia stato negativo. Can ha scoperto che Sanem non avrebbe voluto lasciare il lavoro con Yigit ed è impazzito di gelosia.

Anticipazioni e trame degli episodi dall’1 al 5 febbraio 2021

Cosa succederà ancora? Il pubblico di Canale 5 e dell’amatissima soap opera turca con Can Yaman dovrà prepararsi a nuovi colpi di scena.

Osman diventerà l’idolo delle fan. Per questo motivo Deren mette in guardai Leyla sulle possibili ripercussioni negative sulla loro relazione. Leyla, però, sembrerà non pensarci troppo. La ragazza sarà oltretutto impegnata ad aiutare la sorella. Sanem chiamerà lei ogni volta che Can si comporterà male.

A creare ulteriori problemi sarà Huma. La madre di Can non vede di buon occhio la relazione fra il figlio e Sanem. La giovane, a suo dire, non è la donna adatta anche a causa della sua famiglia e della posizione che ricopre nella società. Polen, al contrario, sarebbe perfetta.

Huma e Polen dunque fanno di tutto per far sì che Can si fidanzi con quest’ultima. Peccato però che ogni tentativo sia vano. Mentre Huma cercherà di sminuire Sanem alla presentazione del libro di Polen, Can, infuriato, annuncerà a tutti ufficialmente il suo fidanzamento con l’amata.

Felice per l’accaduto Sanem tenterà, con l’aiuto di Yigit, di organizzare una sorpresa a Can. I sotterfugi per la realizzazione del piano romantico della giovane copy creeranno diversi fraintendimenti. Can non capirà cosa starà accadendo e diventerà pazzo di gelosia e sempre più furioso.

Nel frattempo Leyla avrà modo di ragionare sulla sua vita e sulla sua relazione con Osman. La ragazza inizierà a dimostrarsi gelosa nei confronti, ma il suo comportamento nasconderà un’altra verità. In realtà Leyla è ancora innamorata di Emre. Preso il coraggio a due mani la sorella di Sanem, dopo un paio di tentativi falliti, parlerà con Mevkibe e Nihat ed annuncerà loro la fine della relazione con Osman. I due genitori sembreranno molto perplessi, ma alla fine comprenderanno la scelta della figlia.