Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli nella prima serata di Rai3. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di mercoledì 23 gennaio 2019.

Mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera presentato da Federica Sciarelli.

Al centro del nuovo appuntamento del programma di Rai3 c’è l’omicidio di Stefania Crotti, la mamma di 42 anni che, uscita da lavoro mercoledì pomeriggio scorso, svanisce nel nulla. Poi viene ritrovato un corpo carbonizzato senza vita nei boschi di Erbusco, in Franciacorta. A ritrovare il cadavere è un ciclista e l’anello al dito della donna con tanto di data di matrimonio permette al marito di risalirà all’identità della donna. Stando alle prime ricostruzioni la donna sarebbe stata attirata in una trappola e poi uccisa da un’altra donna in un garage nella provincia di Brescia.

