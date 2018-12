Torna su Rai3 “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse: ecco le anticipazioni di mercoledì 19 dicembre

Ultimo appuntamento del 2018 con “Chi l’ha visto“, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Al centro della puntata le storie di persone scomparse e nuovi casi di cronaca nera. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 dicembre 2018.

Durante la puntata di mercoledì 19 dicembre si parlerà di uno dei gialli più complessi della cronaca nera legati alla Regione Veneto. Si tratta del mistero delle “buranelle” e della macchina di colore nero che le porta vita. Il 27 ottobre del 1991 Rosaria e Paola spariscono senza lasciare traccia.

Che fine hanno fatto? Da diciassettenne anni a questa parte i genitori chiedono a gran voce la verità. Per questo motivo hanno deciso di far riaprire le indagini per scoprire cosa è successo alle loro amate figlie. Questo è tanto altro durante l’ultimo appuntamento del 2018 del popolare programma di Rai3 condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto: diretta

Non solo la storia di delle buranelle con i casi di Rosaria e Paola durante la puntata di mercoledì 19 dicembre 2018 su Rai3. Ricordiamo che questa è l’ultimo appuntamento del 2018; il programma poi tornerà dal 9 gennaio 2019 con una nuova edizione sempre condotto da Federica Sciarelli.

Ritrovato e soccorso dai Carabinieri l'uomo di 79 anni che era scomparso con la sua auto dopo aver sbagliato strada mentre era in viaggio da #Roma verso la Puglia #chilhavisto pic.twitter.com/u9W9MeizX7 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 18, 2018

Nonostante lo stop natalizio, restano attivi tutti i canali per comunicare con la redazione per fare segnalazioni, appelli e nuovi casi.

Ecco tutti i canali:

segreteria telefonica 068262,

facebook: www.facebook.com/chilhavisto

[email protected]

email [email protected]

WhatsApp 345 313 1987

In caso di emergenze è possibile contrattare il sito ufficiale del programma: www.chilhavisto.rai.it

Infine, per chi volesse assistere come pubblico ad una delle puntate in diretta dallo Studio 2 di via Teulada è necessario inviare richiesta alla mail: [email protected]