Nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 1: ecco gli ospiti e le anticipazioni di domenica 28 ottobre

Torna in prima serata su Rai1 “Che tempo che fa“, il talk campione d’ascolti della domenica sera condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ecco in anteprima gli ospiti ed anticipazioni della puntata di domenica 28 ottobre 2018.

Che tempo che fa, ospiti domenica 28 ottobre

Siamo felici di darvi un'importante anticipazione 💣 Domenica a #CheTempoCheFa saranno con noi @AndreaBocelli e suo figlio @bocelli_matteo protagonisti di un emozionante duetto nel brano "Fall On Me" 🎶 L'appuntamento è per domenica con @fabfazio alle 20.35 su @RaiUno 📺 pic.twitter.com/wZZn4XAC1n — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 25, 2018

Domenica 28 ottobre alle ore 20.35 circa torna su Rai1 l’appuntamento con Che tempo che fa 2018 2019, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio. Svelati i nomi dei primi ospiti: si tratta di Andrea Bocelli che per l’occasione sarà accompagnato dal figlio Matteo Bocelli.

Il tenore italiano conosciuto ed amato in tutto il mondo si prepara a lanciare il nuovissimo album dal titolo “Si“; un progetto discografico importante che ha visto Bocelli duettare con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale mondiale.

A cominciare da Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban fino al figlio Matteo Bocelli con cui ha duettato sulle note di “Fall on Me”. Oltre a Bocelli, ospiti musicali anche Josiah and The Bonnevilles che presenteranno la hit “Lie with me”.

Ma non finisce qui, nello studio di Fabio Fazio ci sarà anche Regina di Domenica In Mara Venier tornata con grandissimo successo di critica e pubblica alla guida del contenitore della domenica di Rai1. Poi in collegamento ci sarà Andrea Camilleri, il grande scrittore con all’attivo più di trenta milioni di libri venduti, che sarà al cinema con l’evento speciale “Conversazione su Tiresia“.

Si tratta di uno spettacolo unico scritto e interpretato dallo stesso autore sulla storia dell’indovino cieco “Tiresia” le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano con quelle dello stesso scrittore.

Ospite di Che Tempo Che Fa anche Lilli Gruber, la giornalista che ha recentemente pubblicato il nuovo libro “Inganno” in cui ha raccontato un decennio di attentati in Sud Tirolo tra la fine degli anni ’50 e quella degli anni ’60. Durante la puntata spazio poi alla consuete analisi di Carlo Cottarelli e al momento pungente di Luciana Littizzetto.

Che tempo che fa Il Tavolo: ospiti domenica 28 ottobre

La seconda parte del programma si svolge come sempre intorno al Tavolo di Che Tempo Che Fa dove ospiti fissi saranno: Gigi Marzullo, Orietta Berti e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Intorno al Tavolo di Che tempo che fa ritroveremo poi nuovamente Mara Venier, la pallavolista Paola Egonu, che ha vinto la medaglia d’argento, l’attore Roberto Farnesi impegnato nella fiction “Il Paradiso delle Signore – Daily”, Shel Shapiro prossimante in tour con il “rivale” di sempre Maurizio Vandelli. Infine ospite anche il regista ed attore Jerry Calà, simbolo della comicità giovane e amarcord, attualmente in tournée con “Una vita da libidine Concert-Show” e “Non sono bello ma piaccio! Restyling“.