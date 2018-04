Anticipazioni Che fuori tempo che fa, ospiti lunedì 9 aprile

Anticipazioni ed ospiti di Che fuori tempo che fa di lunedì 9 aprile: da Elio Germano, Dori Ghezzi, Raul Cremona, Valentina Greggio e tanti altri

Ritorna l’appuntamento televisivo di Che Fuori tempo che fa, lo spin-off di “Che tempo che fa” condotto in seconda serata su Rai 1 da Fabio Fazio con la complicità di Max Pezzali. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di lunedì 9 aprile 2018.

Che fuori tempo che fa, ospiti lunedì 9 aprile

https://twitter.com/chetempochefa/status/983106251675627520Lunedì 9 aprile 2018 alle ore 23.35 ritorna su Rai 1 l’appuntamento con “Che fuori tempo che fa”. Nel salotto televisivo di Fabio Fazio saranno protagonisti alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. L’apertura dello spin-off di Che tempo che fa, è affidata ancora una volta all’ironia pungente di Maurizio Cozza. Successivamente tutti intorno al Tavolo dove ritroveremo come presenze fisse quelle di Fabio Fazio e Max Pezzali.

Ospiti della puntata: gli attori Marco Giallini e Elio Germano protagonisti al cinema di “Io sono tempesta“, la pellicola diretta da Daniele Lucchetti. Ritorna poi nel salotto di Fazio anche Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio De André, che ha recentemente pubblicato il libro “Lui, io, noi” in cui racconta della sua storia d’amore e della vita vissuta accanto al Faber.

Tra gli ospiti anche Flavio Caroli, critico e storico d’arte, che ha pubblicato il libro “L’arte italiana in quindici weekend e mezzo” e Valentina Greggio, la campionessa di sci che ha trionfato ben 25 volte durante la Coppa del Mondo registrando nel 2016 il record mondiale di velocità di 247 km/h!

Non mancheranno poi momenti di intrattenimento con la presenza di Raul Cremona e del Mago Silvan.

Che fuori tempo che fa streaming: come rivedere le vecchie puntate

Vuoi rivedere in streaming Che fuori tempo che fa? Se per caso hai perso alcune puntate del seguitissimo programma televisivo di Rai 1 e non sai come fare per rivedere le vecchie puntate? Non preoccuparti, ti spieghiamo noi come fare! Allora puoi tranquillamente collegarti al sito ufficiale della Rai RaiPlay.it oppure scaricare sul tuo dispositivo la App di SuperGuidaTv.

Non hai ancora scaricato la nostra App? Cosa aspetti? Prima di tutto è un’ App gratuita disponibile ai seguenti link sia per i dispositivi Android che iOS:

app per dispositivi ANDROID

app per dispositivi IOS

Con l’App di SuperGuidaTv potrai rivedere, comodamente da casa, tutti programmi televisivi, le serie e le soap accedendo dal menù a tendina alla voce OnDemand. Una volta entrato nella sezione OnDemand della nostra App avrai accesso a tantissimi contenuti video tra cui anche le ultime puntate di Che fuori tempo che fa! Semplicissimo no?

Potrebbe interessarvi: Che tempo che fa, ospiti domenica 8 aprile 2018