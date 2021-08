Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 4 al 10 settembre 2021 ci svelano che a casa Kordulag tutti dovranno fare i conti con un’intossicazione alimentare. La più preoccupata sarà Mihriban, che per scongiurare rischi nella gravidanza si recherà subito in ospedale a Istanbul. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 4 al 10 settembre 2021

Una volta che saranno riusciti a localizzare l’indirizzo IP di Riza, Serhat insieme a una squadra di polizia organizzeranno un’operazione a cui parteciperà anche Cesur. Coloro che pensavano che l’assenza di Tahsin alla tenuta Korludag avrebbe causato pensieri dovranno presto ricredersi. Al contrario, l’assenza dell’imprenditore finirà per mettere tutti di buon umore. Cesur si recherà da Banu in carcere per incontrare Riza, il testimone oculare dell’omicidio di suo padre Hasan.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: la fiera di Korludag

A Korludag si svolgerà la consueta fiera annuale. Si tratterà dell’avvenimento più atteso da tutto il paese. In occasione dei festeggiamenti Adalet chiederà a Mihriban di mettere finalmente da parte il suo rancore ed accogliere le richieste del marito. La donna però scoppierà a ridere davanti a questa richiesta.

Tahsin dopo l’intervento chiederà al fidato Salih e a Korhan di rimanere in ospedale con lui per la notte. Una volta rimasti da soli l’uomo chiederà al figlio dove fossero finiti tutti mentre lui veniva rapito da Cesur. L’uomo ha una domanda a cui non trova risposta: perché Adalet non è corsa a cercarlo? Ormai sospetta di tutti, persino della moglie.

Per conoscere i motivi che hanno spinto tutti a ignorare la sua assenza alla tenuta e sapere se Cesur riuscirà a parlare con Riza in carcere dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Non perdetevi la nuova serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale 5 e continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.