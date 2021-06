Come vi avevamo già anticipato lunedì 5 luglio 2021 arriva su Canale 5 la nuova soap turca Brave and Beautiful. Scopriamo insieme trame e anticipazioni della settimana dal 5 al 9 luglio 2021.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 3 al 9 luglio 2021

Cesur, appena arrivato nella terra dei Korludağ, salva la vita a Sühan. Lei è una imprenditrice di successo che produce profumi, ed è la figlia di Tahsin Korludağ, un ricco proprietario terriero. Tra Sühan e Cesur scocca subito una scintilla, ma la giovane è fidanzata con Bülent. D’altronde i motivi che hanno riportato Cesur nella sua città natale sono proprio legati al desiderio di potersi finalmente vendicare di Tahsin, che il ragazzo ritiene responsabile della morte del padre.

Nonostante ciò quell‘incontro con Sühan non lo lascia indifferente e anche nella ragazza provoca una strana sensazione. Ancora scossa dall’incidente accadutole e turbata da quell’incontro con Cesur, si reca a casa del ragazzo per vedere la sua cavalla Carezza. Sühan non tarda ad accorgersi che la sola vista di Cesur le provoca turbamento.

Tuttavia Cesur sembra intenzionato a proseguire nel suo piano e, con uno stratagemma, riesce a far sì che Korhan, il figlio di Tahsin, gli venda un terreno di famiglia. Se Korhan è convinto di aver fatto un buon affare il padre non è della stessa opinione: Tahsin infatti aveva un progetto per costruire in quel pezzo di terra un hotel che gli avrebbe garantito una buona rendita. L’uomo va così su tutte le furie e, intenzionato a portare in fondo il suo progetto, riesce a fare annullare il contratto di vendita del terreno, corrompendo sia la Procura che la polizia.

Trame Brave and Beautiful, anticipazioni italiane: Tahsin salvato da Cesur

Un incendio a casa di Cesur rischia di trasformarsi in tragedia. In quell’occasione Cesur salva la vita e, rimasto ferito, si risveglia in casa Korludağ con intorno tutta la famiglia dell’uomo a cui ha salvato la vita. Tra coloro che gli stanno intorno c’è anche Bülent, che cerca invano di nascondere una brutta ustione in una mano.

Quando Suhan torna al laboratorio scopre che i lavoratori sono pronti a licenziarsi in massa, offesi dalle accuse che ha rivolto loro Tahsin che li ritiene colpevoli per l’incendio appiccato a casa di Cesur.

Riuscirà Suhan a convincere i lavoratori a tornare sulle loro decisioni? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Non perdetevi la nuova serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale 5 e continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni.