Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 17 al 23 luglio 2021 ci svelano che Sühan ha sempre più motivi per sospettare che Rifat e Cesur non siano stati completamente sinceri. Per questo chiede alla polizia informazioni su Rifat e quello che scopre è davvero incredibile.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 17 al 23 luglio 2021

Rifat in realtà è stato un poliziotto, congedato con disonore perché ritenuto responsabile di un furto. Sembra invece che i sospetti di Sühan su Cesur siano completamente infondati, soprattutto dopo che quest’ultimo chiarisce davanti a lei il suo rapporto con Banu.

Ma Sühan non è la sola a non fidarsi di Cesur. Tahsin Korluda ha modo di pentirsi amaramente per non essersi fidato di lui quando scopre che nelle terre che gli ha venduto è stato rinvenuto l’oro. Per questo finisce per prendersela con Korhan e Bülent, che vengono inseriti così nella lunga lista di coloro che lottano contro il fondatore della città di Korludag. In quell’elenco c’è, nelle primissime posizioni, anche Mihriban che, stanca di lottare contro il proprietario terriero, sembra intenzionata a trasferirsi in un altro Paese. A farle cambiare idea ci pensa però Bülent.

Tahsin invita a cena Cesur e chiede a tutta la famiglia di essere presente perché intende parlare di affari.

Trame Brave and Beautiful, anticipazioni italiane: Cesur indaga sulla morte di Belkis

Cesur è sempre più determinato a scoprire tutto sull’omicidio di Belkis. Per questo l’uomo scava nel passato di Adalet, cercando di capire cosa possa legarla a Tahsin. Le sue indagini lo portano a scoprire che in realtà Riza, l’uomo ritenuto l’assassino dell’ex direttore dell’orfanatrofio, è in realtà il fratello della farmacista.

Fügen viene vista vagare smarrita nel bosco vicino a casa di Cesur da Tahsin, che capisce che è la madre di Cesur e la riaccompagna dal figlio. Cosa ci faceva Fügen nel bosco? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Non perdetevi la nuova serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale 5 e continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.