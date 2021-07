Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 10 al 16 luglio 2021 ci svelano che i rapporti, già piuttosto tesi, tra Mihriban e Tahsin si fanno sempre più difficili. La ragazza non esita a presentarsi davanti alla casa di Adalet mentre la farmacista e Tahsin stanno dormendo, per minacciarli di raccontare tutta la verità sui crimini commessi da Tahsin.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 10 al 16 luglio 2021

Il dottor Nedim scompare e il suo cadavere privo di vestiti viene rinvenuto il giorno dopo nel bosco. Il giorno prima aveva dato un passaggio a Hulya all’uscita dell’ospedale. Adalet a quel punto denuncia Mihriban che viene portata alla stazione di polizia per essere interrogata.

Suhan, dopo aver seguito Cesur a Istanbul, nella casa dove ospita Banu e Omer, scopre che quest’ultimo non è figlio di Cesur bensì di Banu. Cesur e Suhan vanno a cena insieme e approfondiscono la loro conoscenza.

Per potersi riprendere i quadri del padre, che si trovano a casa dei Korludag, Cesur chiede aiuto a Rifat. I due si introducono nell’abitazione per rubarli.

Trame Brave and Beautiful, anticipazioni italiane: Cahide e Bulent alleati?

Cahide Korludag non tarda a scoprire l’identità dell’uomo che Hülya frequentava: si tratta proprio di Bülent. Quest’ultimo, dopo essere venuto a conoscenza della finta gravidanza di Cahide, le suggerisce di unire le loro forze. Sembra proprio che il piano messo in atto dalla dark lady di Brave and Beautiful con la complicità di Hülya sia destinato a fallire e che la donna sia costretta ad ammettere che non c’è nessun erede in arrivo.

Ma Cahide ha ancora molti assi nella manica. Accetterà la donna questa nuova alleanza? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Non perdetevi la nuova serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale 5 e continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni.