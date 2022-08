Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 20 al 26 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a un gesto che potrebbe costare caro agli Spencer. Padre e figlio infatti hanno completa fiducia in Justin, e contano sul fatto che l’avvocato riuscirà a farli scarcerare. Ma il Barber sembra avere tutt’altro progetto in mente. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 20 al 26 agosto 2022

Liam e Bill sono rinchiusi in carcere e il giovane Spencer chiede al padre se vi siano aggiornamenti. Bill rassicura Liam dicendogli che Justin si sta occupando del caso, e che si fida ciecamente di lui. Tuttavia i fatti lo smentiranno presto, perché l’avvocato in realtà sta tramando per una sua personale vendetta ai danni dello Spencer senior.

Il Barber ha infatti sequestrato Thomas e lo tiene rinchiuso in uno scantinato solo per impedirgli di scagionare, con una deposizione, Liam dall’accusa di omissione di soccorso e omicidio. Justin rivela a Thomas il motivo delle sue azioni, racchiuso nel desiderio di vendicarsi di Bill che non ha mai riconosciuto il suo valore.

In realtà l’avvocato ha in mente un piano preciso per impossessarsi della Spencer Publications!

Durante un colloquio con Hope, Liam si rende conto per la prima volta che l’incidente in cui ha perso la vita Vinny non può essere stato una semplice casualità. Qualcosa sembra sfuggire al ragazzo, un particolare forse, ma che potrebbe davvero essere importante. Ma di cosa si tratta?

Anticipazioni italiane Beautiful, Carter e Quinn cercano di convincere Paris a tacere

Cosa accadrebbe se Paris rivelasse a Zoe ed Eric ciò che ha scoperto? Se i due venissero a sapere che la donna in camera di Carter la sera in cui Zoe si è recata a casa sua era Quinn e non Shauna, sicuramente per loro sarebbero guai.

Per questo entrambi cercano di convincerla a non rivelare niente di quella breve relazione clandestina, cercando al tempo stesso di rafforzare le rispettive unioni. Carter si mostra particolarmente carino con Zoe, mentre Quinn fa pressioni su Eric affinché il Forrester si convinca a rinnovare le loro promesse di matrimonio con una nuova cerimonia.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Nonostante Quinn e Carter cerchino, con ogni mezzo, di tenere a freno Paris convincendola a non rivelare la loro storia clandestina, la giovane sembra poco convinta. Una delle persone “tradite” è sua sorella Zoe e, sebbene tra loro non corra buon sangue, la decisione di Paris appare tutt’altro che scontata.

Riusciranno a convincerla oppure la ragazza rivelerà ciò che ha scoperto? E in questo caso cosa accadrà a Quinn ed Eric? Zoe riuscirà a perdonare Carter?

Per saperne di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

