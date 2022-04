Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 9 al 15 aprile 2022 ci svelano che Zoe vede presto le sue speranze infrangersi. Dopo aver fatto la corte a Zende infatti, la figlia del dottor Reese si trova ad affrontare anche la rottura con Carter. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 9 al 15 aprile 2022

Tempi duri per Zoe, che dopo aver visto spegnersi la possibilità di una relazione con Zende si trova a fare i conti anche con la rottura del fidanzamento con Carter. E tutto questo quando i due sembravano ormai a un passo dal pronunciare il fatidico sì.

Il merito di tutto questo va a Ridge, che dopo aver visto la giovane figlia di Reese flirtare con Zende, decide di mettere in guardia Carter sulla sua futura moglie. La ragazza, dopo il rifiuto del Forrester Dominguez, aveva visto sfumare la possibilità di un triangolo amoroso e aveva insistito per fissare la data delle nozze con Carter.

Ma lo Walton, messo in guardia da Ridge, non è all’oscuro di quanto Zoe trama alle sue spalle. Per questo la affronta chiedendole provocatoriamente se è davvero lui l’uomo che vuole sposare. Dopo averle gridato la sua delusione nello scoprire che Zoe è solo una arrampicatrice sociale, Carter rompe il fidanzamento.

La rabbia di Zoe per quanto sta accadendo si riversa su sua sorella Paris. Zoe la accusa di avere fatto la spia sul suo rapporto con Zende, provocando la reazione furibonda di Carter. La figlia di Reese ignora che invece, dietro a quanto accaduto, ci sia Ridge Forrester.

Anticipazioni italiane Beautiful: la gravidanza di Steffy

Hope parla con sua madre e rivela a Brooke l’incontro che c’è stato tra Liam e Steffy. La situazione attuale, che vede la figlia di Ridge in dolce attesa, scatena una serie di domande. Chi sarà il padre del bambino? Liam oppure Finn? Intanto Steffy si sottopone al prelievo di sangue che potrà finalmente togliere ogni dubbio. Inutile dire che, ad attendere con ansia il risultato del test di paternità, saranno non solo Steffy e Finn, ma anche Hope e Liam.

Oltre a questo quartetto però ci sono anche altri personaggi ansiosi di conoscere l’esito. Tra questi c’è Thomas, che parlando con Vinny si dichiara speranzoso che i risultati dell’esame dimostrino che è Liam il padre del bimbo. Così mentre lo Spencer ribadisce alla moglie tutto il suo amore per lei, implorando il perdono per quel “gesto sconsiderato”, il figlio di Ridge spera che l’esito del test di paternità gli permetta di avere Hope tutta per sé.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: le conclusioni di Brooke sulla crisi matrimoniale della figlia

Brooke dice a Hope che secondo lei quanto accaduto è colpa di Steffy, che non esita ad approfittare di ogni situazione che le si presenta per cercare di portarle via Liam. Nello stesso momento Steffy racconta a Ridge quanto accaduto, dicendosi pentita di aver permesso a un attimo di follia di prevalere sulla ragione.

Steffy ammette con il padre di aver combinato un gran pasticcio andando a letto con Liam, perché adesso la gravidanza potrebbe mettere in discussione il futuro di ben quattro persone. Sicuramente gli esiti del test potranno portare grandi cambiamenti, e noi siamo davvero ansiosi di conoscerli.

Ma per avere qualche altra notizia su questo evento che potrebbe sconvolgere la vita di molti, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.