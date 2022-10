Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 8 al 14 ottobre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alle inevitabili conseguenze legate all’apparizione di Sheila durante il matrimonio di Steffy e Finn, e alle sconvolgenti rivelazioni che la Carter ha fatto. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 8 al 14 ottobre 2022

La cerimonia nella quale Steffy e Finn pronunciano il fatidico sì viene interrotta bruscamente dalla comparsa di Sheila, che si è rivelata la madre naturale dello sposo. Se da un lato Finn è stato felicissimo di ricevere questo inatteso “regalo” e conoscere l’identità della sua vera madre, per Steffy e i Forrester è stato senza dubbio un brutto colpo.

Parlando con Ridge e gli altri componenti della famiglia, Steffy ripercorre i vari momenti delle loro vite in cui proprio Sheila è stata protagonista di crimini e manipolazioni. Sono molti gli episodi che i Forrester ricordano bene, a partire dal giorno in cui la Carter è entrata nelle loro vite come baby sitter di Rick.

La rabbia e la delusione che Steffy prova nel rendersi conto che da ora in avanti, quella donna sarà sua suocera, sfociano in uno schiaffo che la giovane Forrester le rifila gridandole che non le permetterà di rovinare il suo “giorno perfetto”. Subito dopo Sheila viene cacciata da casa di Eric, ma mentre esce, medita vendetta.

L’intervento di Sheila ha sconvolto tutti i presenti e, mentre Steffy racconta a Paris davanti a un incredulo Finn le cose orrende accadute in passato per colpa sua, Hope e Liam a casa loro si chiedono come sia andato a finire il rinfresco di nozze.

Anticipazioni italiane Beautiful, Ridge vuol difendere sua figlia da Sheila

Il Forrester senior è seriamente preoccupato per l’incolumità della figlia e del nipotino. Sa bene di cosa sia capace Sheila, ed è per questo che interroga Carter sulla possibilità di fare emettere un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti, che la obblighi a stare lontana da loro.

Sheila però è convinta che Finn le voglia bene ed è pronta a usare questa arma a suo vantaggio.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

I documenti per il divorzio tra Eric e Quinn sono pronti, e mentre Donna prepara un album di foto da regalare a Eric sorprende Katie con una rivelazione: sarebbe pronta a tornare con il suo ex. Un nuovo avvenimento però arriva a sconvolgere la loro esistenza. Quando Quinn arriva a casa di Eric pronta a firmare i documenti, lui le dice che non vuole più divorziare, ma che anzi vuole tornare con lei.

Ma la Fuller sarà dello stesso avviso? Carter si è dichiarato pronto a rivelare al mondo la loro relazione, pur sapendo che questo potrebbe costargli il lavoro…..

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

