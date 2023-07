Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 8 al 14 luglio 2023 ci svelano che per la perfida rossa non sembrerà esserci più alcuna via di uscita. Steffy ha ricordato tutto ciò che è avvenuto la notte in cui è stata ferita – e che a premere il grilletto che ha ucciso Finn è stata proprio Sheila – e d’accordo con Ridge e Taylor attira la suocera in una trappola. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 8 al 14 luglio 2023

A sparare contro Steffy e Finn è stata Sheila!

La giovane Forrester ricorda tutto adesso, ed è più che mai determinata a vendicarsi sulla donna che ha ucciso suo marito. Dopo aver preso accordi con i suoi genitori la giovane Forrester invita la suocera a casa sua, con la scusa di farle vedere il nipote.

Sheila accetta l’invito, ignara del fatto che ad attenderla vi siano anche Ridge e Taylor. Messa alle strette dai Forrester la Carter dapprima prova a negare ogni suo coinvolgimento, ma alla fine non può fare altro che confessare. Sheila è crollata, e Steffy ha finalmente ottenuto la sua vendetta, anche se le parole con le quali Sheila tenta di giustificarsi le rendono sempre più difficile mantenere il controllo.

Anticipazioni italiane Beautiful, Sheila accusa Steffy

La Carter punta il dito contro la nuora, affermando che è lei la sola responsabile di quanto accaduto. La rossa dichiara di essere stata costretta ad agire così spinta dall’atteggiamento di Steffy, che non ha smesso un attimo di seguirla e pedinarla da quando lei ha messo piede a Los Angeles.

Taylor ascolta incredula le parole della Carter, chiedendosi come possa averle mentito così bene e come possa ora accusare sua figlia – che ha rischiato di morire – di essere la responsabile di ciò che è accaduto.

Beautiful, anticipazioni italiane: Quinn videochiama Eric

Mentre Eric è a letto con Donna riceve una videochiamata da Quinn. A convincere la Fuller a fare quella chiamata è stato Carter, e il Forrester senior – sebbene sorpreso – non può ignorare quella chiamata. Dopo aver parlato con Quinn Eric torna velocemente a casa, dove trova ad attenderlo sua moglie.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: