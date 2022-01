Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 8 al 14 gennaio 2022 ci svelano che avremo modo di scoprire un nuovo Thomas, che apparirà cambiato fino al punto di riuscire a far abbassare la guardia a Hope. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 8 al 14 gennaio 2022

Thomas si recherà a trovare il figlio e si mostrerà orgoglioso dei suoi progressi in ambito scolastico, affermando di essere sicuro che il merito sia tutto di Hope. Douglas, da parte sua, apparirà molto felice di rivedere il padre. Il bambino ammetterà di aver sentito molto la sua mancanza e chiederà alla Logan di consentire a Thomas di andare a vivere con loro. Alla scena assisterà anche Liam, che più tardi chiederà spiegazioni a Hope.

Lo Spencer infatti non avrà dubbi sul fatto che il cambiamento di Thomas sia solo una facciata e che il figlio di Ridge stia di nuovo usando Douglas per raggiungere i suoi obiettivi. Anche parlando con Steffy, Liam la esorterà a non fidarsi del fratello, che invece da parte sua rassicurerà la sorella confidandole che il suo rapporto con il figlio sta andando alla grande e che la sua ossessione per Hope appartiene ormai al passato. Ma sarà veramente così? Quando Thomas, più tardi, chiederà alla Logan di portargli Douglas, il manichino “dirà” al Forrester che il suo posto è al fianco di Hope!

Anticipazioni italiane Beautiful: Shauna lascerà la casa di Eric

Shauna deciderà di andare via dalla casa di Eric e, una volta giunta da Wyatt e Flo, troverà ad attenderla Quinn. La Fuller cercherà un chiarimento con la Fulton, ma Shauna la rassicurerà: se saprà giocare bene le sue carte Quinn potrà tornare con Eric. Più tardi, parlando con la figlia e Wyatt, Shauna confiderà loro di aver sempre voluto il bene dell’amica.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Liam e Steffy si confronteranno su Thomas

Dopo l’ennesima discussione tra Liam e Hope riguardo a Thomas, lo Spencer si recherà a casa di Steffy. I due trascorreranno ore serene ripensando alla loro relazione passata, ma il discorso finirà inevitabilmente sempre su Thomas. Liam resterà convinto del fatto che il Forrester non sia affatto cambiato e che Hope sia in serio pericolo.

Poco dopo Steffy avrà modo di parlare delle loro famiglie poco convenzionali con Zende. Il giovane continuerà a flirtare con Paris, pur pensando ancora a Zoe. Tra Paris e Zende vi sarà un dialogo a proposito del loro ruolo all’interno della Forrester Creations. Sarà davvero Paris a vincere la battaglia oppure Zende finirà per scegliere la sorella della Buckingham?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

