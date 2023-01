Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 7 al 13 gennaio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a un triangolo che vede coinvolto ancora Eric. Stavolta però non è Carter il “terzo incomodo” tra il Forrester e Quinn, ma Donna. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 7 al 13 gennaio 2023

Brooke prova a convincere Eric a dare ascolto a Donna. La Logan è convinta che sua sorella sia la persona ideale per il suocero, tanto più che Donna non fa mistero di essere ancora innamorata dell’ex marito. Il padre di Ridge è lusingato dal sentimento che prova Donna nei suoi confronti, e dice di ricordare con nostalgia i tempi in cui i due erano sposati. Davanti alla dichiarazione d’amore di Donna Eric però scappa via, per tornare a rifugiarsi in casa da Quinn.

La Fuller, da parte sua, non nasconde di provare ancora un forte sentimento per Carter, e parlando con Shauna le confessa di amarlo ancora, pur confermandole che la storyline con l’avvocato è definitivamente chiusa. Continua poi raccontando all’amica che Eric non è riuscito a fare l’amore con lei, mentre il Forrester confessa a Donna che la sola persona in grado di fargli superare i suoi problemi sotto le lenzuola è lei e non Quinn.

Anticipazioni italiane Beautiful, Deacon e Sheila improvvisano una “scenetta” al ristorante

Quando la Carter si accorge della presenza – a pochi tavoli da loro – di Hope e Finn, decide di improvvisare una “scenetta” e bacia Deacon. Il tentativo di Sheila di far credere a suo figlio e a Hope che vi sia una storia d’amore con lo Sharpe però non sembra dare i risultati sperati. I due ragazzi infatti non tardano a chiedersi se quel bacio improvvisato non sia in realtà un tentativo fatto solo per manipolarli.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Sheila spera in realtà che Finn e Hope si mettano insieme, mentre Deacon inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Lo Sharpe non se la sente più di assecondare i piani folli di Sheila, ma lei sembra disposta a tutto per fare riunire le loro famiglie. Intanto Hope e Finn – tornati alle rispettive case – raccontano ai partner di avere visto Sheila e Deacon baciarsi.

Per sapere qualcosa in più sulle reazioni di Steffy e Liam a questa notizia, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

