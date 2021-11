Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 6 al 12 novembre 2021 ci svelano che per Quinn è arrivata la resa dei conti. Dopo il fallimento del piano architettato con Shauna si trova a dover gestire anche una crisi matrimoniale con Eric. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 6 al 12 novembre 2021

Nessuno sa ancora che Katie ha riferito a Ridge quanto ha scoperto ascoltando la conversazione tra Quinn e Shauna, quando la Fulton decide di telefonare al Forrester e confessargli tutta la verità. Subito dopo cerca di giustificarsi dicendogli che ha agito solo in nome dell’amore che prova per lui, ma lui è irremovibile e dice addio definitivamente alla donna che ha cercato di ingannarlo.

L’epilogo della vicenda lascia di stucco Quinn, che parlando con Shauna le confessa di non capacitarsi del fatto che il loro piano sia fallito così miseramente. La Fulton le dice che tutto è stato sbagliato fin dall’inizio. Quello che le due donne non sanno ancora è che anche questa loro conversazione viene ascoltata.

Stavolta ad essere nascosto è Eric, che dalle parole della moglie capisce che lei non è affatto cambiata. Sembra che per Quinn le cose si complichino drammaticamente: non solo la sua vendetta su Brooke non è riuscita, ma l’odio che la donna ha dimostrato di provare per la Logan spinge anche Eric a dichiarare di non volerla vedere mai più. Invano lei cerca di giustificarsi con il marito: davanti alla sua richiesta di perdono Eric si mostra irremovibile.

Le cose sembrano invece mettersi di nuovo bene per Brooke: Ridge le racconta le ultime novità scoperte dalle rivelazioni di Katie e Shauna, mentre Carter si impegna a fare annullare il matrimonio tra il Forrester e la Fulton. Quinn rischia di pagare davvero molto caro il suo desiderio di vendetta nei confronti di Brooke, e la Logan non può certo lasciarsi sfuggire l’occasione di farglielo notare.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: situazione sentimentale complicata per Carter

Carter frequenta Zoe, ma quest’ultima non riesce a rinunciare alle attenzioni di Zende, che è appena tornato da Parigi in seguito alla fine del suo matrimonio con Nicole. Dopo un primo momento in cui l’avvocato era riuscito a far breccia nel cuore della giovane, ancora sconvolta per la fine della storyline con Thomas, sembra che la figlia del dottor Reese sia sempre più conquistata proprio da Zende.

Zoe e Zende iniziano a seguirsi sui social, complimentandosi l’un l’altra per i rispettivi successi, fino a quando iniziano a flirtare in ufficio. La relazione con Carter è a rischio? Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

