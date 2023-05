Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 6 al 12 maggio 2023 ci svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana vedremo la situazione tra Brooke e Ridge precipitare. Una crisi che sembra allontanare sempre di più il Forrester dalla madre di Hope, e nella quale Deacon prova a “inserirsi” per riavere il cuore di Brooke tutto per sè. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 6 al 12 maggio 2023

Ridge si è ormai trasferito in maniera stabile a casa della figlia, dove vive anche Taylor. Steffy e Thomas sono entusiasti di vedere la loro famiglia di nuovo riunita, mentre a casa Logan si respira un’aria tutt’altro che felice. Brooke si dispera all’idea che Ridge l’abbia lasciata per sempre e i tentativi della figlia di consolarla sembrano non produrre alcun effetto.

Hope pensa che il solo uomo in grado di far tornare sui suoi passi Ridge sia Deacon, ed è per questo che cerca di convincere il suo padre biologico a parlare con il rivale, per spiegargli che tra lui e Brooke non c’è stato nulla di importante. Ad aumentare la frustrazione di Brooke contribuisce anche Sheila, che non tarda a presentarsi a casa della Logan per gongolare della sua situazione così fragile.

Nonostante una titubanza iniziale Deacon cede alle richieste della figlia e va a parlare con Ridge, che nel frattempo si sta riavvicinando a Taylor, grazie anche alla pressione dei figli che gli ricordano in continuazione gli inganni e i dolori che ha dovuto sopportare durante la sua relazione con Brooke.

Anticipazioni italiane Beautiful, Brooke va da Taylor

La Logan decide di recarsi a far visita alla sua rivale, solo per dirle che non le permetterà di portarle via Ridge. Brooke dice a Taylor di godersi il tempo che ha con il Forrester perché presto lui tornerà da lei.

Ma i tentativi di Deacon di convincere Ridge non producono i risultati sperati, e neppure Hope – che dopo il fallimento del padre decide di recarsi a parlare con il Forrester per convincerlo a dare a Brooke un’altra chance – non hanno successo.

Intanto Steffy, parlando con Finn, si dice felicissima di vedere che il suo sogno di riunire i genitori si sta avverando.

Deacon – dopo il confronto con Ridge – si reca da Brooke e le dice che dovrebbe lasciarsi alle spalle la storia con il Forrester e scegliere qualcuno che la ami davvero. Pur cominciando a pensare di non essere lei la donna giusta per Ridge, Brooke respinge le avances di Deacon.

Beautiful, anticipazioni italiane: Thomas scopre cos aha fatto Sheila

Mentre Steffy e Thomas stanno parlando con la madre, per convincerla a non ascoltare le accuse di Brooke e rimanere accanto a Ridge, arriva Sheila. La Carter vuole parlare con Taylor, ma viene fermata da Thomas che la accusa di aver diviso la sua famiglia.

Sheila sembra sul punto di rivelare al ragazzo cosa ha fatto per allontanare Ridge da Brooke, ma poi si trattiene. Tuttavia Thomas riesce a intuire che è stata lei a far bere l’alcool alla Logan la notte di Capodanno. La Carter gli chiede di mantenere il segreto, ma Thomas appare indeciso sul da farsi.

Beautiful, spoiler al 12 maggio

Nelle prossime puntate di Beautiful c’è spazio anche per Paris, che tenta invano di sedurre Carter. Lui non vuole cedere per non ripetere gli errori commessi con Quinn. Riuscirà la ragazza a superare quella barriera che l’avvocato ha innalzato per difendersi dalle delusioni d’amore? Thomas accetterà di mantenere il segreto di Sheila, oppure finirà per svelare la totale innocenza di Brooke per quanto accaduto?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

