Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 5 al 11 novembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla conversazione tra Quinn e Shauna, durante la quale la Fuller rivela all’amica i problemi con il marito in camera da letto. Eric, non visto, ascolta tutto. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 5 al 11 novembre 2022

Una situazione imbarazzante è quella che deve affrontare il Forrester senior nelle prossime puntate di Beautiful. L’uomo infatti – dopo essere rientrato a casa senza essere visto – si accorge che Quinn e Shauna stanno conversando e l’argomento è proprio lui, o meglio … i suoi problemi in camera da letto con Quinn.

L’indiscrezione di Quinn nel rivelare all’amica particolari così “personali” potrebbe rappresentare una nuova arma per Brooke e Ridge da usare per convincere il padre a mettersi alle spalle la storia con la Fuller, se non fosse che in questo momento i coniugi Forrester hanno altro a cui pensare.

Il ritorno di Sheila infatti domina i loro pensieri e la sua “presenza” nella vita di Steffy rappresenta un pericolo da non sottovalutare. Brooke e Ridge sanno bene quanto male ha fatto in passato la donna alla famiglia Forrester, e per questo sono pronti a intraprendere qualsiasi iniziativa pur di cacciare via la madre naturale di Finn.

Il bel medico intanto sembra ignorare il pericolo, e stenta a credere che anche il malore di sua madre possa essere parte di un piano diabolico ben architettato dalla donna. Finn si ostina a voler difendere sua madre, e Paris – invaghita di lui – lo conforta.

Anticipazioni italiane Beautiful, duro confronto tra Sheila e Steffy

Quando Sheila si riprende, si trova faccia a faccia con Steffy, e la nuora – approfittando del fatto che le due donne sono sole – può accusarla apertamente di tramare contro di lei e la sua famiglia. Ma la Carter le mostra una emoji inviatale dal figlio, dove si vede un cuore, sostenendo che lui le vuole bene e quindi lei ha tutto il diritto di essere presente nella sua vita.

Cosa può fare Steffy? Può solo sperare che Finn non intenda deluderla ancora una volta, ed è la stessa speranza che nutrono Eric e Ridge, preoccupati per la nuova situazione familiare della giovane. Finn si sente colpevole poiché Sheila ha accusato il malore proprio mentre lui la stava cacciando di casa, e ancora una volta è Paris a tranquillizzare il medico.

Alla fine però il dottor Finnegan sembra aver preso la sua decisione e chiede a Sheila di uscire per sempre dalla sua vita. La reazione della donna però è spaventosa.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Carter nota il turbamento di Quinn e non sa spiegarsene i motivi. Nel frattempo Eric organizza una serata romantica, alla quale però a sorpresa invita anche il bell’avvocato. Il Forrester senior ha una proposta stranissima da fare a Quinn e a Carter: i due potranno continuare a frequentarsi visto che lui soffre di una disfunzione che gli impedisce di avere rapporti sessuali con lei. La Fuller e l’avvocato sono sconvolti dalla proposta di Eric.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

