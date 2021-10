Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 ci svelano che il matrimonio tra Ridge e Shauna è tutt’altro che scontato. Il progetto della Fulton di celebrare nuove nozze con Ridge, dopo quelle celebrate a Las Vegas, rischia di fallire. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 30 ottobre al 5 novembre 2021

Il Forrester non è affatto convinto della decisione presa e la cosa non sfugge certo all’occhio sempre attento di Eric. Proprio lui affronta il figlio con fermezza, invitandolo a riflettere bene per non commettere un errore che potrebbe costargli caro. Eric sa bene che Ridge vuole passare in realtà il resto della sua vita con Brooke.

Le nozze imminenti tra Ridge e Shauna riempiono di sensi di colpa anche la Fulton, che vorrebbe confessare l’inganno al futuro marito. A fermarla è Quinn, che cerca di convincerla a tacere la verità. La conversazione tra le due donne viene però ascoltata da Katie, che rimane tutto il tempo nascosta dietro una porta.

Ricordiamo che il matrimonio a Las Vegas tra Ridge e Shauna non è in realtà mai avvenuto: la Fulton ha solo approfittato di una notte passata da Ridge sotto gli effetti dell’alcool per inscenare tutto e mostrare all’uomo un certificato di matrimonio falso. Ecco perché la madre di Flo ha tutto l’interesse affinché la cerimonia venga “ricelebrata“, rendendola così veramente la nuova signora Forrester.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: tutto è pronto per il matrimonio

Tutto è pronto per il matrimonio tra Ridge e Shauna a casa di Eric. Gli invitati iniziano ad arrivare e, dopo una lunghissima discussione con Donna, anche Brooke decide di prendere parte ai festeggiamenti, anche se il suo intento è quello di mandare a monte le nozze.

Sembra quindi che Quinn l’abbia avuta vinta, nonostante i dubbi di Eric e Carter. Abbiamo già avuto modo di vedere altre volte che però l’unione tra i due eterni innamorati finisce sempre per prevalere sui vari tentativi fatti da altri per separarli. Seppure talvolta può sembrare che qualcuno riesca a dividerli, alla fine Brooke e Ridge finiscono per tornare sempre una nelle braccia dell’altro. E pare che anche stavolta il finale si ripeta.

A fermare Ridge dal commettere un passo falso non è però Brooke, bensì la sorella più piccola delle Logan. Katie riferisce infatti al Forrester quanto ha scoperto ascoltando di nascosto la conversazione tra Quinn e Shauna. Nonostante il successo iniziale, il piano della Fulton finisce così miseramente.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

