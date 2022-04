Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 30 aprile al 6 maggio 2022 ci svelano che proseguiranno i tentativi di Wyatt per convincere le tre sorelle Logan a perdonare Flo e riammetterla in famiglia. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 30 aprile al 6 maggio 2022

Tra le sorelle Logan, Brooke appare senza dubbio quella più ostile a concedere il perdono alla figlia di Shauna Fulton. D’altronde la madre di Hope ha più di un motivo per mostrare ostilità alla ragazza, che in accordo con il dottor Reese ha messo in atto un inganno che ha causato enorme dolore a sua figlia e al genero Liam. Tuttavia, in nome dell’amore che provava per il defunto fratello Storm, decide di dare alla giovane una seconda possibilità. Flo sembra così aver superato lo scoglio più duro.

Anche Katie sembra sul punto di perdonare Flo, “consigliata” dall’ex marito. Bill infatti, dopo aver discusso con Sauna e Wyatt nel suo ufficio, si reca da Katie per provare a convincerla a concedere una nuova possibilità alla “nipote” Flo. Con il benestare dell’ex moglie di Bill anche l’ultimo ostacolo sembra finalmente superate e le sorelle Logan comunicano a Ridge che intendono riaccogliere in famiglia la figlia del loro defunto fratello Storm.

Non solo Katie, Donna e Brooke perdonano Flo, ma vogliono anche offrirle una nuova possibilità di lavoro. La notizia arriva mentre la figlia di Shauna è intenta a festeggiare l’avvenimento con Wyatt. A convocarla in ufficio è Katie, che intende proporle un impiego alla Forrester. Ovviamente la giovane non mostra alcun indugio e accetta la proposta di zia Katie, per poi fare progetti per il futuro insieme a Wyatt.

Anticipazioni italiane Beautiful: Zoe cerca il perdono di Carter

Se nelle prossime puntate di Beautiful avremo modo di vedere le sorelle Logan concedere il loro perdono a Flo, dovremo invece attendere ancora per conoscere l’evolversi della situazione tra Zoe e Carter. Se la figlia del dottor Reese cerca in ogni modo un riavvicinamento con il partner, lui non sembra affatto disposto a credere alla serietà della ragazza, dopo aver scoperto che lei non avrebbe esitato un attimo a tradirlo con Zende.

Quest’ultimo intanto sembra occupato a farsi notare dalla sorella di Zoe, Paris, a cui dedica molte attenzioni. Zende invita a cena Paris e per l’occasione le dona un abito che il giovane stilista ha realizzato proprio per lei.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Zoe cerca di giustificarsi

Brooke e Ridge discutono dello strano comportamento di Zoe, e del fatto che il suo atteggiamento potrebbe condurre Carter a prendere decisioni affrettate. La ragazza però appare profondamente colpita, e nel periodo nero che sta attraversando il suo unico scopo sembra quello di poter ottenere il perdono di Carter.

Zoe sa bene di aver commesso un terribile errore, ma prova a giustificarsi ricordando a Carter le sue esperienze tutt’altro che belle avute in passato con gli uomini, a cominciare dal padre.

Beautiful, anticipazioni italiane: Carter perdona Zoe?

Dopo aver gioito per Flo, che è finalmente riuscita a farsi perdonare il tremendo gesto dello scambio di culle dalle sorelle Logan, potremo finalmente vedere tornare la pace anche tra Zoe e Carter? Ancora è presto per dirlo. Per conoscere qualche indiscrezione in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.