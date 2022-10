Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 29 ottobre al 4 novembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alle conseguenze della leggerezza di Finn, che ha permesso a sua madre di avvicinarsi al bambino in assenza di Steffy. Questo non piacerà affatto alla Forrester. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 29 ottobre al 4 novembre 2022

Il volo cancellato con il quale Steffy e Hope avrebbero dovuto partire per un viaggio di lavoro porta a conseguenze molto diverse. Se da un lato la Logan torna a casa e fa una sorpresa a Liam, pregustando una serata in intimità con lui senza i bambini, dall’altro permette a Steffy di rientrare senza preavviso e scoprire così che, in sua assenza, Finn ha permesso a Sheila di tenere in braccio il piccolo Hayes. La reazione di Steffy è violenta, e la giovane schiaffeggia la suocera intimandole di uscire per sempre dalla sua vita. Sheila però, dopo aver conosciuto e tenuto in braccio il nipotino, sembra tutt’altro che disposta a sparire.

La rabbia di Steffy si riversa sul marito Finn, colpevole di aver permesso alla donna di vedere il loro bambino. Steffy non riesce più a guardare negli occhi il compagno, e sfogandosi con Ridge si dice convinta che sia meglio aspettare a depositare il certificato di matrimonio in tribunale. La giovane Forrester è terrorizzata dal fatto che Sheila avrebbe potuto rapire il piccolo Hayes solo per portare a termine la sua personale vendetta contro i Forrester, e al tempo stesso è delusa all’idea che Finn non sembra rendersi conto del pericolo che la Carter rappresenta per loro.

Il giovane medico intanto appare impressionato dal fatto che la moglie non riesca più a guardarlo negli occhi e si sfoga con Paris. La ragazza, che vive un momento idilliaco accanto a Zende, si mostra molto comprensiva e, quando Finn le rivela che la moglie vuole parlare con lui prima di recarsi in tribunale a depositare il certificato di matrimonio, prova a rassicurarlo. Ma la cosa preoccupa anche Paris, che poco dopo cerca consigli da Zende.

Finn è pentito del suo gesto e chiede scusa a Steffy, ma lei ribadisce che non ha alcuna intenzione di depositare il certificato in tribunale fino a quando Sheila non sarà uscita per sempre dalle loro vite. Più tardi i due riescono a fare pace, ma una nuova tempesta sembra essere pronta a colpirli. Sheila infatti, approfittando dell’assenza di Steffy, si ripresenta a casa del figlio e sviene davanti alla porta. Il giovane medico non può esimersi dal prestarle aiuto e chiamare i soccorsi. Sheila viene portata in ospedale.

Anticipazioni italiane Beautiful, i dubbi di Quinn

Carter si chiede se adesso Quinn sia davvero felice, e decide di affrontare direttamente con lei l’argomento. L’avvocato chiede così a Quinn come è andato il suo ritorno a casa. Lo stesso dubbio assale Wyatt, che prova a invitare sua madre a non rovinare di nuovo tutto.

Qualcosa turba la Fuller, e Carter non tarda ad accorgersene. Tuttavia Quinn non sembra affatto disposta a condividere con lui i suoi pensieri.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Ancora una volta Quinn finisce per confidarsi con l’amica Shauna, e raccontare a lei cos’è che non le permette di vivere appieno la gioia del suo ritorno con Eric. Il Forrester ha problemi di virilità.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

