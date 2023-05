Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 27 maggio al 2 giugno 2023 ci svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana vedremo Sheila ormai messa con le spalle al muro. Il suo inganno messo a punto nella notte di Capodanno ai danni di Brooke verrà scoperto da Steffy, che deciderà così di affrontare la suocera. L’incontro avrà però conseguenze drammatiche. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2023

Dopo aver seguito Thomas ed averlo visto incontrare Sheila, Steffy scopre che è stata proprio la suocera a fare ubriacare Brooke la notte di Capodanno, scambiando le etichette delle bottiglie e spingendo così la madre di Hope a bere, inconsapevolmente, uno spumante alcolico.

La moglie di Finn non può così fare a meno di riferire al marito quanto ha appena scoperto, e lui la ascolta incredulo. Mentre Finn fa fatica ad accettare il fatto che sua madre possa aver combinato una cosa del genere a Brooke, Steffy esce di casa per recarsi da Sheila e – incontrandola nel vicolo de Il Giardino – le ribadisce tutto il suo disprezzo, intimandola a lasciare in pace tutti. Sheila afferra Steffy e la sbatte contro un cassonetto. Nel frattempo Finn invia un messaggio alla moglie e – preoccupato dal fatto di non ricevere risposta – si dirige al Giardino.

Steffy ha minacciato la Carter di impedirle ogni contatto sia con Finn che con il piccolo Hayes, e la donna non intende certo farsi da parte.

Anticipazioni italiane Beautiful, Sheila spara a Steffy

In preda alla rabbia Sheila tira fuori una pistola e spara un colpo contro Steffy. A salvare la giovane Forrester però è Finn, che sopraggiunto nel vicolo fa da scudo – con il suo corpo – alla moglie. Il colpo della Carter raggiunge così Finn in pieno petto, e la rossa guarda il figlio cadere a terra esanime.

La Carter, piangendo, spara un secondo colpo diretto contro Steffy, per poi cercare di occultare le prove del duplice omicidio. Quando Sheila si allontana giunge Deacon, che trova i corpi esanimi dei due innamorati a terra e chiama il 911.

Beautiful, anticipazioni italiane: Hope sprona Brooke a non mollare

Mentre Finnegan e Steffy sono in pericolo di vita a causa di Sheila, Hope si trova a casa della madre e la sprona a non perdere le speranze di poter tornare ad essere al fianco di Ridge. La Logan ha già comunicato al Forrester di non avere alcuna intenzione di apporre la propria firma sui documenti del divorzio, e nella sua mente riecheggiano le parole di Eric che ha cercato di confortarla dicendosi convinto che Ridge tornerà da lei.

Beautiful, spoiler al 2 giugno

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

