Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 26 novembre al 2 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo al fallimento del piano di Eric. Se il Forrester sperava di poter mantenere segreto il suo patto con la moglie e Carter dovrà presto ricredersi. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 26 novembre al 2 dicembre 2022

Le cose tra Hope e Liam sembrano essersi finalmente sistemate, e sul volto della giovane Logan è ricomparso quel sorriso che da tempo non vedevamo più. Gran parte del merito di questa ritrovata serenità familiare va anche a Thomas, che è felice per la serenità di Hope e per quel nuovo rapporto di amicizia che si è instaurato tra loro.

Ridge e Katie sono sempre più turbati dallo strano comportamento di Eric e Quinn, e si chiedono cosa nasconda la coppia. Anche Justin si chiede cosa stia accadendo, e spera di scoprirlo pedinando Quinn. La Fuller incontra Carter e i due finiscono a letto. Justin li sorprende proprio così, e a questo punto i due possono solo metterlo al corrente del loro segreto, pregandolo di non dire niente a Ridge. Justin scopre così che Eric non solo è a conoscenza della relazione tra la moglie e l’avvocato, ma ha anche dato il suo benestare. Il Forrester senior è poi sul punto di rivelare a Katie lo strano patto che ha fatto con Quinn e Carter. Tutto accade quando lei gli rivela le sue difficoltà con Bill.

Anticipazioni italiane Beautiful, un segreto di breve durata

Il patto di segretezza tra Eric, Quinn e Carter sembra però destinato ad avere breve durata. Justin infatti informa Ridge e Katie di aver sorpreso Quinn e l’avvocato insieme, e i due si precipitano a casa dell’uomo, dove lo trovano in compagnia della moglie di Eric. I due provano a giustificarsi raccontando loro che è stato proprio il Forrester a spingerla tra le braccia di Carter, ma Ridge stenta a credere che il padre possa aver fatto una cosa del genere. Ma è lo stesso Eric a confermare tutto a Katie, rivelandole i suoi problemi che non gli permettono di avere rapporti con la moglie.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Steffy è di nuovo costretta ad affrontare Sheila, che si è presentata a casa sua per vedere il piccolo Hayes. Poco dopo rientra anche Finn che allontana la madre, ripetendole di non farsi mai più vedere. Nel frattempo Paris ha deciso di cambiare casa e informa Zende.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: