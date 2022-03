Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 26 marzo al 1° aprile 2022 ci svelano che a trovarsi sotto i riflettori è ancora Steffy e la storia del suo tradimento con Liam. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 26 marzo al 1 aprile 2022

Steffy ha da poco scoperto di essere in dolce attesa ma, mentre l’evento dovrebbe portare gioia, nella giovane Forrester scatena mille dubbi e perplessità. Chi sarà il padre del bambino, Finn o Liam? Il primo, che da qualche tempo fa coppia fissa con Steffy dopo averla curata dalla dipendenza da farmaci, chiede alla donna se sia davvero sicura dei suoi sentimenti. Se il figlio che porta in grembo si rivelasse essere di Liam, lei non potrà mai essere del tutto sua.

Da parte sua anche Liam appare devastato e cerca conforto nei consigli di Wyatt, al quale rivela i danni che ha combinato con il suo tradimento. Hope sembra far fatica ad accettare quanto accaduto tra lo Spencer e Steffy. Qualcuno di veramente inaspettato le consiglia di concedere al compagno un’altra possibilità. A parlare è Thomas, ovvero l’ultima persona da cui ci saremo aspettati di sentire queste parole. Possibile che il figlio di Ridge sia davvero guarito, fino al punto di consigliare a Hope di perdonare Liam?

Finn spera di essere il padre del bambino, ma nel frattempo rinnova il suo amore a Steffy e le giura che le rimarrà accanto qualunque sia l’esito del test di paternità.

Anticipazioni italiane Beautiful: Zoe rivela a Zende i suoi sentimenti

Zoe sembra non riuscire a trattenersi e rivela a Zende quali sono i suoi sentimenti per lui. La ragazza crede anche di essere corrisposta, grazie a un vecchio sms con il quale lui le chiede di incontrarsi. Purtroppo per lei però il messaggio in cui lui le chiedeva di non accelerare con Carter parte troppo tardi, a causa di un problema del cellulare di Zende.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy cerca una risposta ai suoi dubbi

La figlia di Ridge esegue le analisi, che confermano la su gravidanza. Parlando con la ginecologa la giovane insiste per effettuare il test di paternità, ma il medico le risponde che è ancora troppo presto, invitandola a limitare lo stress.

A Steffy non rimane altro da fare che convocare una “riunione di famiglia” con Finn, Liam e Hope per spiegare loro che occorre avere pazienza per conoscere il nome del padre del bambino.

Per avere qualche altra notizia su questo evento che potrebbe sconvolgere la vita di molti, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.