Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 ci svelano che ben presto Paris potrebbe avere un nuovo impiego. La giovane, stimolata da Zende, inizia a cercare lavoro e tutto fa pensare che la Forrester non si lascerà sfuggire il giovane talento. Vediamo insieme cosa accade in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 26 febbraio al 4 marzo 2022

Thomas ormai si prepara a tornare a casa e suo padre chiede a Brooke di perdonarlo per permettergli di trascorrere la sua convalescenza in casa Forrester, in tutta tranquillità. Quando il ragazzo viene finalmente dimesso anche Hope cerca di stargli vicino, provocando sempre più turbamento in Liam. Lo Spencer è combattuto tra il desiderio di confessare alla moglie il suo tradimento e le pressioni di Steffy, che vorrebbe mettere a tacere quanto accaduto quella notte per non arrecare dolore a tutti. Mentre Liam e Steffy discutono entra Hope, che non riesce a comprendere bene il motivo di quella discussione e chiede chiarimenti a entrambi.

Anticipazioni italiane Beautiful: il turbamento di Zoe

Per Paris sembra iniziare un periodo felice: Ridge si convince infatti che la giovane è la persona giusta per ricoprire il posto vacante alla fondazione Forrester e le offre il lavoro. La relazione tra Zoe e Carter sembra farsi sempre più profonda. Inevitabilmente il giovane le racconta del lavoro che è stato offerto a sua sorella Paris alla fondazione, e rimane sorpreso nel vedere la reazione di Zoe, che si oppone.

Davanti alle domande di Carter, Zoe rivela di temere che la sorella possa intromettersi nella sua vita, e supplica il ragazzo di non farla assumere.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Flo e Wyatt conoscono Finn

Flo Fulton e Wyatt si imbattono in Finn a casa di Steffy. Non avendo mai visto il medico i due finiscono per tempestarlo di domande, fino a che non si convincono che lui sia davvero l’uomo giusto per Steffy.

Anche Steffy ne sembra ormai convinta, anche se in questo momento il pensiero che Liam possa cedere ai sensi di colpa e rivelare quel tradimento la preoccupa molto. Se lo Spencer confessasse quanto accaduto non sarebbe solo la sua relazione con Hope in pericolo, ma anche quella che si sta facendo strada tra Steffy e il dottor Finnegan.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

