Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 ci svelano che assisteremo a nuovi stratagemmi elaborati da Quinn per allontanare Brooke da Ridge. Ma mentre lei mette a punto i suoi piani contro la sua eterna nemica, qualcuno “lavora” per rovinare il suo matrimonio con Eric. Vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 25 settembre al 1 ottobre 2021

Brooke non riesce a convincersi che il suo matrimonio con Ridge sia ormai finito e proverà ancora una volta a pregarlo di tornare insieme. Mentre i due discutono arriva Bill e la Logan si affretta a cambiare discorso. Il Forrester non può che interpretare questo repentino cambiamento come un segnale che tra Brooke e Bill vi sia qualcosa e, non potendone più di loro due, decide di chiudere definitivamente con Brooke.

Bill è stanco delle manovre di Quinn e gli chiede espressamente di non coinvolgerlo mai più nei suoi piani o se ne pentirà. Il comportamento di Quinn non piace neppure a Katie, che non esita a parlarne con Eric. La sorella di Brooke prosegue poi ricordando maliziosamente all’uomo che bella coppia fossero lui e Donna. Sembra che anche Quinn debba iniziare a preoccuparsi per le sorti del suo matrimonio, ma questo non la fa desistere dall’intromettersi nella vita di Brooke.

Secondo la Fuller la celebrazione di un nuovo matrimonio a Los Angeles tra Ridge e Shauna davanti a tutta la famiglia può essere sufficiente per mandare a Brooke un messaggio chiaro: deve rassegnarsi all’idea che con Ridge è tutto finito e non deve più intromettersi tra loro due!

Tutto questo avviene proprio mentre Bill ha realizzato che è Katie la donna che vuole e non Brooke. Dopo aver confessato a Wyatt di amarle entrambe infatti, cerca di riconquistare la moglie, perché, nonostante sia attratto da Brooke, ha capito che è lei la donna della sua vita.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: niente farmaci per Steffy

Steffy, ancora dolorante dopo l’incidente in moto, chiama il dottor Finnegan per farsi prescrivere nuovi farmaci, ma il medico appare irremovibile: non prescriverà più antidolorifici alla Forrester. Più tardi Thomas si reca a trovarla e le consegna un regalo da parte di Vinny. Steffy apre il pacco e vi trova un tenero orsacchiotto, sotto al quale è nascosto un flacone di pillole.

Liam si reca dal dottor Finnegan, deciso a scoprire se l’interesse del medico per Steffy è solo professionale. Sarà davvero così oppure a spingere Finn a stare così vicino alla ragazza è qualcosa di diverso? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

