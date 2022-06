Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 25 giugno al 1 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate arriva l’atteso perdono di Hope nei confronti di Liam. La Logan chiede al marito di tornare a casa: un momento che Liam ha atteso a lungo ma che adesso non riesce a vivere serenamente. Vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 25 giugno al 1 luglio 2022

Se Hope pensava di veder gioire Liam alla notizia che sarebbe potuto tornare a casa, sicuramente la attende una delusione. Il giovane Spencer infatti ha un comportamento che Hope non riesce a comprendere. D’altronde lei non può certo sapere che il ragazzo è dilaniato dai sensi di colpa per la morte di Vinny.

Intanto iniziano le indagini e Baker si presenta alla Spencer Publications a cercare Liam, ma ancora una volta l’intervento di Bill si rivela fondamentale nelle azioni di depistaggio. Stavolta però le cose potrebbero dimostrarsi più complicate del previsto per lo Spencer senior, perché proprio mentre Baker fa domande sull’omicidio di Vinny Liam arriva in ufficio. Ad averlo condotto fin lì era il desiderio di condividere con il padre la gioia per il perdono di Hope, ma il giovane viene messo sotto pressione dall’ispettore, che cerca di fargli confessare di aver ucciso Vinny. La presenza di Bill infonde però coraggio a Liam, che non cede alle pressioni di Baker.

Anticipazioni italiane Beautiful, Quinn si rifugia tra le braccia di Carter

Quinn è ormai convinta di aver perso per sempre Eric, e mentre cerca insieme a Paris di far riappacificare Zoe e Carter, la Fuller si confida proprio con il bell’avvocato. Nel frattempo Donna approfittando della situazione, civetta con Eric e si dimostra sempre molto disponibile.

La Fuller è intenzionata ad aiutare Zoe, ed è per questo che non si tira indietro quando la figlia del dottor Reese le chiede di recarsi a casa di Carter per convincerlo a tornare con lei. Ma quando lo Walton le apre la porta a torso nudo, tra i due scatta una forte attrazione reciproca.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Brooke è felice che la famiglia di sua figlia si ricomponga, ed è convinta che il tempo riuscirà a guarire le ferite. Liam, tornato a casa da Hope, si sente finalmente al sicuro e confessa alla moglie di aver passato il periodo peggiore della sua vita. La Logan pensa che lui si riferisca al tradimento con Steffy, ma noi sappiamo bene che quello che il motivo è un altro. Riuscirà Liam a tacere la sua “responsabilità” nella morte di Vinny?

Per avere qualche risposta, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.