Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 25 febbraio al 3 marzo 2023 ci svelano che Deacon afferma di essere molto cambiato, e Brooke e Hope sembrano disposte a credergli. Ridge e Liam cercano di convincere le rispettive mogli a tenere lo Sharpe lontano dalle loro vite e questo crea forti tensioni. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 25 febbraio al 3 marzo 2023

Il ritorno di Deacon Sharpe sembra aver portato molto scompiglio nella vita di Ridge e Brooke, e il Forrester non esita a dirsi pronto a chiudere la relazione con la Logan se lei intende permettere a Deacon di entrare nella loro vita. Il cambiamento dell’ex marito di Brooke – che dichiara di voler solo poter frequentare la figlia – non convince neanche Liam, che parlando con il padre Bill si mostra molto preoccupato per Hope.

Bill lo sprona a non abbassare la guardia, e di assumere una posizione contro Deacon per non permettergli di rovinare la loro famiglia.

Intanto Sheila scopre che Deacon lavora e dorme in un magazzino, e cerca di convincerlo a tornare in albergo con lei. Lo Sharpe però sembra irremovibile.

Thomas e Steffy confidano a Ridge che sentono molto la mancanza della loro famiglia unita come era in passato. Poco dopo Taylor torna a Los Angeles e si presenta a casa della figlia Steffy, che la abbraccia felice.

Anticipazioni italiane Beautiful, Ridge incontra Taylor

La tensione tra Brooke e Ridge cresce, e il Forrester arrabbiato e ne va di casa deciso a dirigersi da sua figlia. A casa di Steffy Ridge trova anche Taylor. I due parlano a lungo dei figli, dei nipotini e del passato. Anche Thomas viene informato dell’arrivo di Taylor e ripensa ai bei tempi in cui erano una famiglia unita.

Beautiful, spoiler al 3 marzo

Le incomprensioni tra Brooke e Ridge sembrano allontanarli sempre più, e la vicinanza di Taylor potrebbe finire per convincere il Forrester a ripensare al suo futuro. Il sogno di Steffy e Thomas di rivedere la loro famiglia unita come un tempo ha qualche possibilità di realizzarsi?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

