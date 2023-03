Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 25 al 31 marzo 2023 ci svelano che assisteremo a una importante rivelazione di Brooke, che metterà al corrente Ridge e la figlia di aver ricominciato a bere la notte di Capodanno. La Logan tralascerà però un dettaglio molto importante, ovvero che quella sera – insieme a lei – c’era Deacon. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 25 al 31 marzo 2023

Ridge e Hope sono sconvolti dalla dichiarazione di Brooke, e la invitano a partecipare a un incontro degli Alcolisti Anonimi. Il riaffiorare della dipendenza da alcool in Brooke finisce per preoccupare anche Taylor e Steffy. Madre e figlia temono che questa nuova condizione possa ripercuotersi indirettamente anche su Ridge.

Anticipazioni italiane Beautiful, i rimorsi di Hope

Bill ribadisce a Liam tutto il suo appoggio, dicendosi pronto a sostenere lui e la nuora in ogni momento. Al tempo stesso lo Spencer cerca di mettere in guardia il figlio dalla vicinanza di Deacon a Hope, e si dice convinto che il padre della ragazza potrebbe rappresentare una seria minaccia per la loro felicità di coppia.

Ma Hope ha altro a cui pensare in questo momento, e si sente in parte responsabile della situazione che ha spinto sua madre a tornare a bere. La moglie di Liam non riesce a perdonarsi di aver lasciato la madre sola la sera di Capodanno e per non essersi accorta del problema.

Liam da parte sua può solo rassicurare Hope, dicendole che tutti la aiuteranno a superare il problema.

Beautiful, spoiler al 31 marzo

Brooke ha dei flash sulla notte di Capodanno, nei quali si rivede accanto a Deacon, e non riesce a ricordare se è andata a letto con il suo ex perché era ubriaca. Il pensiero di essere stata tra le braccia di Deacon la turba molto, e mentre Ridge pensa che la moglie sia sconvolta perché ha ripreso a bere, la Logan si sforza di ricordare cosa sia davvero accaduto quella notte. Brooke nasconde a Ridge e alla figlia la presenza dello Sharpe. Hope si reca a casa di Steffy per pregare lei e Taylor di di non creare problemi all’unione tra Brooke e Ridge.

Il Forrester si mostra particolarmente premuroso con la moglie, che però è assillata dal timore di averlo tradito e lo invita a non trascurare troppo i suoi impegni professionali.

Zende deve fare i conti con la delusione per il rifiuto di Paris, e si confida con Carter, senza sapere che la giovane ha preso una sbandata proprio per lui. Nel frattempo Grace – la madre di Paris – arriva a Los Angeles e dice alla figlia che intende trasferirsi da lei per un po’ di tempo. Grace ha intuito che qualcosa non va in sua figlia ed è preoccupata.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

