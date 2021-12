Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 25 al 31 dicembre 2021 ci svelano che vedremo ancora una volta Thomas impegnato a ingannare tutti con le sue strane spiegazioni. Ma se Liam non sembrerà affatto intenzionato a credere all’ennesima menzogna del giovane Forrester, qualcun altro potrebbe pensarla diversamente. Vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 25 al 31 dicembre 2021

Liam scoprirà a casa di Thomas il manichino con le sembianze di Hope e chiederà al figlio di Ridge una spiegazione. Thomas cercherà di giustificarsi con qualche bugia ma poi, vedendo che lo Spencer non sarà affatto disposto a lasciarsi ingannare, ripiegherà aggredendolo verbalmente.

Tra i due scoppierà così una discussione molto animata, al termine della quale Liam se ne andrà. Ma proprio mentre lui sarà in procinto di lasciare la casa di Thomas quest’ultimo sentirà il manichino ordinargli di uccidere il rivale. In preda alle sue allucinazioni (che si faranno sempre più reali e pericolose) riuscirà comunque a resistere. Per il momento Liam avrà scampato il pericolo, ma potrà davvero dirsi al sicuro?

Quando più tardi il giovane Spencer parlerà in ufficio con Hope e Steffy di quanto accaduto a casa del Forrester le due donne minimizzeranno la cosa e continueranno a sostenere che Thomas sia davvero cambiato.

Hope arriverà addirittura a esprimere la sua delusione a Liam, che sembrerà fare di tutto per mettere l’altro in cattiva luce, per poi recarsi a casa di Thomas per esprimergli la sua solidarietà. Una volta lì Hope rimarrà scioccata nel vedere quanto il manichino le somigli davvero, ma Thomas cercherà di giustificarsi dicendole che lo aiuta a trovare l’ispirazione per disegnare gli abiti della nuova collezione “Hope for the Future“.

Tuttavia il ragazzo ammetterà che questo possa apparire davvero strano, specie per Liam, dato che il manichino è identico a Hope, e arriverà a proporre alla Logan di restituirlo.

Anticipazioni italiane Beautiful: Hope ingannata da Thomas

L’intenzione espressa da Thomas non farà che accrescere in Hope la convinzione che il ragazzo sia effettivamente guarito. La reazione di Hope sarà quindi quella di spronarlo a continuare nel suo lavoro, senza considerare affatto le perplessità di Liam.

Sicuramente questo errore di valutazione da parte della figlia di Brooke potrebbe portare a nuovi pericolosi sviluppi. L’ossessione di Thomas rischierà infatti di mettere in serio pericolo chi gli starà vicino, e Liam potrebbe davvero trovarsi a fronteggiare un nemico più potente di quanto immagini.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Liam cerca l’alleanza con Finn

Al giovane Spencer non resterà che cercare l’alleanza con il dottor Finnegan, per cercare di far ragionare almeno Steffy. Se almeno la sorella di Thomas riuscisse a prendere consapevolezza delle reali condizioni di salute mentale del fratello….

Ma anche Finn sembrerà minimizzare i timori dello Spencer, mostrandosi indeciso e ipotizzando addirittura che la vera causa di tutti i problemi sia proprio Liam, con la sua ossessione per Thomas.

Sembra dunque che, a parte Liam Spencer, tutti siano disposti a credere al cambiamento di Thomas. E così il giovane Forrester potrà continuare ad alimentare le sue ossessioni che, non curate, potrebbero condurlo a perdere completamente il contatto con la realtà. Già una volta il manichino ha ordinato a Thomas di uccidere Liam, cosa accadrà se lo farà di nuovo e lui non saprà resistere ancora al suo comando?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

