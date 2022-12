Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 24 al 30 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo all’ennesimo tentativo di Ridge di “risolvere” la situazione tra suo padre e Quinn. Il Forrester junior cerca di far ragionare il padre e convincerlo che la decisione di lasciare la Fuller libera di frequentare anche Carter è sbagliata. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 24 al 30 dicembre 2022

Ridge ci riprova. Convinto che la scelta del padre sia sbagliata tenta di nuovo di convincerlo a non permettere la relazione tra Quinn e Carter. Eric però lo sorprende rivelandogli che – proprio in quel momento – la Fuller si trova a casa dell’avvocato per comunicargli la fine della loro relazione. La decisione presa con il marito però, non è accettata bene da Carter, che le confessa di amarla e le propone di fuggire via insieme.

Ma Quinn non intende lasciare Eric!

Anticipazioni italiane Beautiful, Bill si dichiara a Katie

L’avvocato si confida con Katie, che si trova ad affrontare una situazione simile, e le chiede i motivi per cui neppure lei riesca ad avere una relazione stabile. La Logan è combattuta tra il desiderio di credere alle parole di Bill – che si dichiara cambiato e pronto a iniziare una nuova relazione con lei – e i suoi timori.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

La relazione tra Zende e Paris, al contrario, sembra procedere a gonfie vele, sebbene la scelta della ragazza di condividere l’appartamento con Thomas provochi qualche malumore nel suo ragazzo. Quando il Forrester le ha comunicato che l’acquisto del nuovo appartamento era fallito e lui non aveva più una casa infatti, Paris non ha esitato a proporgli una convivenza che Zende “fatica” a digerire. La notizia che Thomas vive nell’appartamento con Paris sorprende anche Hope.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

