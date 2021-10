Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 23 al 29 ottobre 2021 ci svelano che alla fine Ridge sembra capitolare e convincersi ad organizzare un nuovo matrimonio con Shauna. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 23 al 29 ottobre 2021

Lo stilista sembra ormai deciso a celebrare il nuovo matrimonio con la Fulton, ufficializzando così quell’unione celebrata già a Las Vegas e informa Brooke della sua decisione. Viene deciso che la cerimonia si terrà a casa di Eric, che viene anche nominato nuovo direttore della Forrester Creations. La decisione viene presa da Quinn con gioia: per la Fuller la scelta del suo ex e di Shauna di risposarsi e per di più a casa di Eric ha un importante valore simbolico. Quinn lo fa notare a Brooke, aggiungendo anche che ben presto la Logan verrà estromessa dalla famiglia Forrester.

Se Brooke si trova ad affrontare questa nuova situazione con evidente preoccupazione, sua figlia ha altri motivi per angosciarsi. Lo stato di salute di Steffy, che appare sempre più fuori controllo a causa della dipendenza da oppiacei, sarà motivo di apprensione.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy deve farsi curare!

Hope parla con Thomas della situazione che si è venuta a creare a casa di Steffy e il ragazzo, che già aveva notato che qualcosa non andava nella sorella, si dice intenzionato a raggiungerla quanto prima. Ma Hope lo trattiene: con Steffy ci sono Liam, Finn e Ridge e tutti e tre cercano di convincerla a farsi curare. Ricordiamo che la giovane Forrester ha dovuto rinunciare anche alla vicinanza della sua bambina, portata via da Liam perché la donna non sembrava in grado di prendersene cura.

Se per superare i dolori causati dall‘incidente in moto Steffy ha fatto ricorso ad una quantità eccessiva di antidolorifici, adesso tutti sono pronti ad aiutarla per permetterle di tornare ad una vita normale con la piccola Kelly. Tutti vogliono poterla vedere di nuovo serena e sicuramente, grazie all’affetto delle persone che le vogliono bene, anche questo brutto momento passerà.

Per conoscere gli sviluppi di questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.