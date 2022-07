Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 23 al 29 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 23 al 29 luglio 2022

La tensione tra Bill, Liam e Wyatt è ormai evidente, tanto che Flo non tarda ad accorgersi che qualcosa preoccupa gli Spencer e ne parla con Brooke e Ridge. La Logan inizia così a chiedersi cosa stia accadendo. Nel frattempo Thomas incalza Bill, dicendosi disposto a tutto per far sì che la verità sulla morta di Vinny venga alla luce. Quando il figlio di Ridge dice al magnate che intende assicurare l’assassino dell’amico alla giustizia, Bill lo schernisce.

Anticipazioni italiane Beautiful, Hope scopre cosa è successo

Già nei giorni scorsi appariva sempre più evidente l’intenzione di Liam di raccontare quanto accaduto, e nelle puntate in onda nella prossima settimana vedremo il giovane Spencer ormai incapace di tenersi dentro questo immenso peso. Liam racconta a Hope come si sono svolti realmente i fatti, rivelandole di essere svenuto e allontanato, mentre era privo di coscienza, dal padre. Bill, dopo averlo caricato in macchina, si è allontanato con il figlio lasciando il corpo di Vinny sul bordo della strada.

Hope lo convince a costituirsi.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Thomas inizia a sospettare che Bill sia il misterioso investitore di Vinny. Le insinuazioni del Forrester junior causano grande nervosismo in Bill, che sicuramente ha molto da nascondere su quanto accaduto. Subito dopo entra Wyatt che, sorpreso nel vedere il padre nervoso, gli chiede spiegazioni. Bill però cambia discorso in fretta.

Ma l’agitazione dello Spencer non passa inosservata al figlio, e Wyatt parlando con Flo si mostra dubbioso sul ruolo del padre nell’incidente in cui ha perso la vita Vinny, soprattutto dopo che lo ha sentito fare strani discorsi e ha visto Thomas uscire furioso dal suo ufficio.

Cosa preoccupa lo Spencer? A chiederselo sono Flo, Ridge e Brooke, mentre Wyatt ormai sembra aver trovato nel comportamento del padre la conferma dei suoi sospetti.

Beautiful, anticipazioni al 29 luglio: il giorno della decisione finale

Bill arriva da Hope e Liam appena in tempo per fermare il figlio, ormai convinto a costituirsi. Quando cerca di fermarlo Hope gli dice che sa come sono andate le cose. Bill a quel punto chiede ai due 24 ore di tempo per riflettere, prima di prendere la decisione finale.

Quelle 24 ore potrebbero cambiare il destino di Liam, che costituendosi rischia una denuncia con omissione di soccorso, ma anche di Hope, che ha appena deciso di riprendere il suo cammino a fianco del marito dopo il tradimento con Steffy. Anche Bill potrebbe rimanere coinvolto, avendo trascinato via il figlio svenuto e lasciato invece Vinny sul bordo della strada. Quale sarà la decisione che prenderanno dopo le fatidiche 24 ore? E come questa cambierà la vita dei diretti interessati?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

