Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 22 al 28 gennaio 2022 ci svelano che il manichino con le sembianze di Hope finisce per fare molti danni. Non solo rischia di far perdere il contatto con la realtà a Thomas, ma spinge anche Liam tra le braccia di Steffy. Vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 22 al 28 gennaio 2022

Liam si lascia andare a un momento di intimità con Steffy e le confessa di aver commesso un errore a lasciarla, visto che non ha mai smesso di amarla. Lo Spencer però prosegue dicendole che sa che ora la giovane Forrester è legata a Finn e non intende complicarle la vita.

Nel frattempo Hope si mostra sempre più preoccupata per l‘assenza di Liam, mentre il dottor Finnegan cerca di metterla in guardia dal comportamento ossessivo di Thomas. Il figlio di Ridge nutre ancora del rancore nei confronti di Liam. Quando la figlia di Brooke si reca a casa di Thomas lo trova intento a parlare con il manichino, ma ritrovarsi davanti alla vera Hope sembra riuscire a liberarlo dalla sua allucinazione. Hope cerca di rassicurarlo dicendogli che lo aiuterà, ma Thomas perde i sensi e cade a terra. Lei chiama Finn e insieme lo accompagnano in ospedale, per poi avvertire Steffy e Ridge.

Anticipazioni italiane Beautiful: Liam e Hope, è la fine della loro storia?

Confusa e terrorizzata Hope lascia cadere il manichino, proprio nel momento in cui Liam varca la soglia. Il giovane, dopo una notte di passione con Steffy, sembra determinato ad affrontare Thomas. Per questo si è recato a casa sua e, trovando Hope lì, si convince ancor più che quello che crede di aver visto sia vero. La rabbia di Liam non da modo a Hope di spiegargli come stiano davvero le cose e per quale motivo lei si trovi a casa del Forrester.

Liam nel frattempo ha trascorso la notte con Steffy, e al mattino le rivela che non riuscirà mai a perdonare Hope per essersi lasciata baciare da Thomas, ignorando che quella che lui ha visto in penombra non era la Logan ma il manichino….

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Brooke e Ridge, pericolo scampato

Mentre per Thomas e Hope le cose sembrano mettersi davvero male, per i rispettivi genitori sembra iniziare un periodo roseo. L’ossessione di Thomas ha finito per causare al ragazzo un collasso nervoso, mentre Hope vede sempre più lontana la possibilità di un chiarimento con Liam. In compenso Brooke e Ridge possono finalmente tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo dalle trame della perfida Quinn che, aiutata da Shauna, ha rischiato di scrivere la parola fine alla loro storia.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

