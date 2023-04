Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 22 al 28 aprile 2023 ci svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana vedremo gli effetti degli avvenimenti della sera di Capodanno. La tensione tra Ridge e Deacon sarà altissima, e lo stilista finirà per prendere a pugni lo Sharpe. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 22 al 28 aprile 2023

Taylor rivela a Ridge il tradimento di Brooke con Deacon, e lo stilista prova a difendere la moglie sostenendo che si tratta solo delle fantasie di Douglas. Ma i filmati che Steffy è riuscita a ottenere con la complicità di Charlie dimostrano che lo Sharpe ha trascorso tutta la notte insieme alla Logan.

Lo stilista torna a casa per chiedere conferma alla moglie, e Brooke lo accoglie intenzionata a raccontargli quanto accaduto. Dopo aver subito l’assalto di Steffy – che non ha esitato a definirla “indegna” per suo padre – la Logan è intenzionata a parlare con Ridge di quel bacio.

Nel frattempo Hope si trova a Il Giardino e racconta al padre che Brooke intende dire a Ridge tutta la verità su quel bacio. Lo Sharpe pensa che sia una pessima idea, ma la giovane è convinta che il patrigno riuscirà a perdonare sua madre. Sarà davvero così?

Anticipazioni italiane Beautiful, Brooke confessa a Ridge il tradimento

Ridge ascolta Brooke, che prova a spiegargli cosa sia accaduto quella sera. La Logan racconta al marito che Deacon fece ritorno per riprendersi il telefono dimenticato in salotto e la trovò in uno stato emotivo abbastanza teso, con una bottiglia di vodka in mano. Brooke prosegue il suo racconto dicendo a Ridge di aver baciato l’ex marito ed essersi addormentata accanto a lui.

A questo punto Ridge le spiega che ha appena saputo tutto da Taylor, rimarcando la sua delusione perché non è stata lei a parlargliene prima. Poi – davanti al pentimento di Brooke che afferma di non sapersi spiegare perché continui a procurargli dispiaceri, sostenendo che abbia bisogno di una donna onesta e fedele come Taylor – Ridge rassicura la moglie dicendole che non è affatto così. Subito dopo Ridge esce di casa per recarsi a Il Giardino, dove trova Deacon.

Taylor nel frattempo riceve l’ennesima visita a sorpresa di Sheila. La perfida rossa si mostra felice nell’apprendere della crisi tra Brooke e Ridge. La dottoressa Hayes le racconta del bacio tra Brooke e Deacon, esprimendo il suo stupore sul fatto che la storica rivale si sia rimessa a bere, mentre Sheila ripensa allo scambio di bottiglie.

Beautiful, spoiler al 28 aprile

La furia di Ridge esplode davanti al “rivale” e il Forrester prende a pugni Deacon. Lui prova a difendersi sostenendo di non aver causato la ricaduta di Brooke nel tunnel dell’alcool, ma di averla già trovata con una bottiglia in mano. I due vengono raggiunti da Brooke, che cerca di placare l’ira del marito prendendo le difese di Deacon.

Ridge se ne va disgustato, e raggiunge Taylor, Steffy e Thomas. Proprio mentre la Hayes sta raccontando ai figli che il Forrester ha giurato “amore eterno” alla moglie, lui arriva e racconta loro della “colluttazione” con Deacon, precisando che la moglie non ha esitato a prendere le difese del barman.

Anche Brooke raggiunge la figlia e – in lacrime – le rivela di essersi assunta tutte le colpe di quanto accaduto a Capodanno in presenza dei due uomini. La Logan teme che in quel momento il marito si trovi con Taylor e i suoi figli, e che la dottoressa Hayes possa approfittare di quanto accaduto per manipolarlo. Terrorizzata all’idea Brooke cerca di mettersi in contatto con Ridge, ma il telefono squilla a vuoto.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

