Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 21 al 27 maggio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo ancora alle conseguenze di quella folle notte d’amore tra Liam e Steffy. Aver scoperto che il bambino che la giovane Forrester attende non è figlio di Liam ma di Finn infatti, sembra non aver cancellato affatto il dolore di quel tradimento in Hope. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 21 al 27 maggio 2022

La scoperta che Vinny ha manomesso i risultati del test di paternità e che il bambino è in realtà figlio di Finn riempie di gioia quest’ultimo e Steffy, ma non basta per cancellare il dolore che Hope prova per quel tradimento. Se da un lato vi sono Wyatt e Bill che cercano di convincere Liam a fare il possibile per farsi perdonare dalla moglie, dall’altra Brooke cerca di convincere su figlia a dare all’uomo una seconda possibilità. Thomas sembra divertirsi a tenere sulle spine Brooke, ammettendo di non aver mai dimenticato Hope e di sperare ancora che lei torni da lui.

Finalmente Hope e Liam si incontrano, e lei gli esprime tutto il suo dolore, rivelandogli di non riuscire a cancellare dalla mente l’immagine del marito tra le braccia di Steffy, per poi dirsi pronta ad andare avanti. La crisi matrimoniale tra loro sembra essere giunta a un punto di non ritorno, quando insieme decidono di confrontarsi.

La situazione preoccupa molto le rispettive famiglie: Wyatt è veramente dispiaciuto per la separazione del fratello da Hope, mentre Donna, Brooke e Katie parlando di quanto accaduto, sperano che le cose possano risolversi al meglio.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: sorpresa in arrivo per Flo

Flo ha iniziato a lavorare alla Forrester, e Shauna orgogliosa di lei decide di andare a trovarla. Mentre madre e figlia sono insieme, vengono chiamate dalle tre sorelle Logan, che comunicano loro la decisione presa: Flo potrà avere il cognome del padre, il loro defunto fratello Storm!

Una bellissima sorpresa per la giovane, che da tempo sognava di poter entrare a far parte della famiglia Logan. Ma le novità per la figlia di Shauna non sono ancora finite: un’altra sorpresa è in arrivo e stavolta a fargliela sarà Wyatt.

Dopo aver confidato al fratello il suo amore per Flo infatti, Wyatt decide di chiedere alla ragazza di sposarlo. Doppia felicità quindi per la giovane Flo, che davanti alla proposta di matrimonio di Wyatt risponde immediatamente di sì.

Per conoscere qualche indiscrezione in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.