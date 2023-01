Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 21 al 27 gennaio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla rivincita della Fuller, che riesce a far cacciare Donna dalla Forrester Creations. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 21 al 27 gennaio 2023

Katie parla con Carter e gli dice che presto potrebbe avere via libera con Quinn. Eric infatti – grazie a Donna – ha capito di poter superare i suoi problemi sessuali. Ma la Fuller non sembra affatto disposta a farsi da parte e lasciare via libera alla Logan e – dopo un litigio con Brooke – minaccia pesantemente Donna per poi andare a casa del marito e far valere i suoi diritti.

A causa della gelosia di Quinn, Eric è costretto a chiedere a Donna di lasciare il suo posto alla Forrester Creations. La sorella di Brooke è disperata e – mentre raduna tutte le sue cose – racconta quanto accaduto a Katie. Quando più tardi la stessa Katie chiede a Quinn se ha intenzione di tornare con Carter la Fuller nega.

Anticipazioni italiane Beautiful, Ridge caccia Sharpe

Hope confessa alla madre di voler dare al padre Deacon una seconda possibilità, permettendogli di rientrare nella sua vita. Lo Sharpe si rifiuta di aiutare Sheila nel suo piano per separare Steffy da Finn, e parlando con Brooke si dice dispiaciuto per tutto il male che le ha fatto.

Il cambiamento di Deacon non convince però Ridge e Liam, sempre più convinti della necessità di tenere l’uomo lontano dalle rispettive famiglie. Quando Ridge torna a casa trova lo Sharpe con Hope e Brooke e tenta di cacciarlo, ma Brooke lo ferma. Hope pensa che il padre sia cambiato e vuole avere l’opportunità di riallacciare un rapporto con lui. Ridge riesce ad allontanarlo da casa, nonostante le insistenze di Brooke e di Hope.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

A preoccupare Ridge non è solo la presenza di Deacon nella vita di Hope e Brooke, ma anche i tentativi di intromissione di Sheila nella vita di sua figlia. La Carter vuole dividere Steffy da Finn e ormai conosciamo bene la sua abilità nel mettere in atto piani folli.

La preoccupazione di Ridge è fondata? Per sapere qualcosa in più sull’evolversi della situazione, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

