Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 21 al 27 agosto 2021 ci svelano che nelle nuove puntate della soap americana vedremo che il matrimonio improvvisato tra Ridge e Shauna avrà inevitabili ripercussioni anche su Brooke. La Logan, amareggiata per essere stata messa da parte con così tanta facilità dal Forrester, non nasconde la sua ira. Dopo un acceso dialogo i due si ripromettono amore eterno. Ma vediamo insieme cosa accade.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 21 al 27 agosto 2021

Ridge è ancora innamorato di Brooke e cerca in ogni modo il suo perdono. L’atteggiamento del Forrester non passa inosservato agli occhi di Eric, che mette al corrente Quinn e Shauna del fatto che Ridge sta chiedendo a Brooke di perdonarlo. Per aiutare l’amica a portare a termine il suo piano, Quinn prova a convincere Bill che la situazione che si è venuta a creare potrebbe favorirlo nella riconquista di Brooke. Se lui riesce a riconquistare la Logan, a Ridge non rimarrebbe altro da fare che tornare da Shauna.

Bill si reca così a casa di Brooke senza preavviso e le rinnova il suo amore. Ridge, senza essere visto, ascolta la conversazione tra i due, ma malauguratamente può sentirne solo una parte e fraintende la situazione, pensando che Brooke lo stia tradendo. Deluso torna così dalla Fulton. Shauna continua i suoi complotti, aiutata da una agguerritissima Quinn.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy fa i conti con i postumi dell’incidente

Steffy deve ancora fare i conti con i postumi dell’incidente in moto. La vicinanza di Thomas e del dottor Finn la aiutano molto: il fratello non le nega il suo appoggio, mentre il medico cerca di aiutarla con gli antidolorifici. Quando la ragazza confessa al dottor Finnegan di non riuscire a sopportare i dolori lui le prescrive medicinali piuttosto pesanti, facendosi però promettere che non ne abuserà. Anche Liam è vicino alla giovane e la aiuta con la bambina.

Steffy seguirà alla lettera le raccomandazioni del dottor Finn? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.