Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 20 al 26 novembre 2021 ci svelano che sembra finalmente accendersi il sole anche nella vita di Steffy. L’incidente in moto e il successivo ricovero in ospedale le hanno infatti permesso di conoscere il dottor Finnegan, una presenza che diviene sempre più importante nella sua vita. Vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 20 al 26 novembre 2021

Steffy non può più nascondersi la verità: le premure che Finn ha dimostrato e continua a mostrare nei suoi confronti e in quelli della piccola Kelly hanno fatto breccia nel suo cuore. Ogni volta la giovane Forrester rimane sorpresa della facilità con cui il medico riesce a calmare la bambina, ma anche compiaciuta per le attenzioni che riserva a lei.

Se gli occhi di Steffy si accendono di una nuova luce, quelli di Liam sembrano invece incupirsi. Dietro le preoccupazioni per il rapporto che sta nascendo tra Steffy e Finn si cela una nota di gelosia che non passa inosservata neppure a Hope. La compagna lo invita a concentrarsi sulla loro famiglia, fare un passo indietro e permettere anche a Steffy di vivere finalmente la sua vita al fianco dell’uomo che ama. D’altronde la giovane Forrester non fa mistero dei suoi sentimenti e, anche parlando con il fratello Thomas, ammette di voler stare insieme a Finn. Le preoccupazioni di Liam sembrano non avere alcun fondamento. Il giovane Spencer dovrà farsene una ragione.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: l’indecisione di Zoe

Carter, sempre più attratto da Zoe, le chiede di andare a vivere insieme, ma la figlia del dottor Reese indugia e gli chiede ancora un po’ di tempo. Cosa c’è alla base di questa indecisione? Zoe in realtà si sente più attratta da Zende, con il quale sta flirtando, che da lui.

Consapevole di dover fare chiarezza nel suo cuore, Zoe teme di commettere un grave errore che potrebbe costargli molto caro, ed è per questo che, davanti alla proposta di Carter, la ragazza prende tempo. Quale sarà alla fine la sue decisione?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.