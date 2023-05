Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 20 al 26 maggio 2023 ci svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana vedremo la Logan tornare sulla sua decisione. Brooke non è più così convinta che concedere il divorzio a Ridge possa essere la soluzione migliore. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 20 al 26 maggio 2023

Nelle precedenti anticipazioni abbiamo già visto che Steffy sospetta che il fratello possa nasconderle qualcosa. Per questo – dopo aver insistito per farsi rivelare il segreto che cela Thomas – decide di seguirlo.

Steffy non crede alle spiegazioni del fratello, che afferma di essere solo teso per il lavoro, e lo pedina fino a Il Giardino, dove lo vede discutere animatamente con Sheila. A questo punto Steffy si chiede cosa c’entri il fratello con la Carter, e non trovando una spiegazione a questo strano incontro a cui gha assistito decide di parlarne con Finn.

Il medico cerca di rassicurare la moglie, dicendosi convinto che il nervosismo di Thomas sia dovuto al desiderio di rivedere Taylor e Ridge finalmente insieme, e confermandole di aver intimato alla madre di stare lontana dai guai. Solo così Sheila può sperare in un futuro riavvicinamento con la sua famiglia.

Anticipazioni italiane Beautiful, Steffy affronta Sheila

Le rassicurazioni di Finn non riescono però a convincere Steffy, che decide di affrontare faccia a faccia la suocera per scoprire cosa sta tramando. La giovane Forrester si dirige così all’hotel nel quale alloggia la rossa e la affronta, dicendole di averla vista parlare con Thomas. Steffy le intima – ancora una volta – di stare lontana dai suoi cari, ribadendole che nessun componente della famiglia Forrester potrà mai provare affetto per lei.

Dalle parole della giovane Sheila comprende che la ragazza non ha ancora scoperto cosa sia veramente accaduto nella notte di Capodanno, e si appresta a informare il suo nuovo alleato di guardarsi le spalle e stare attento alla sorella.

Beautiful, anticipazioni italiane: Brooke riflette sulla sua decisione

Mentre Thomas continua a ribadire alla sorella di non avere altri pensieri se non quelli legati al suo lavoro, Brooke riflette sulla sua decisione di concedere il divorzio a Ridge e capisce di aver commesso un grosso errore. Sostenuta da Hope, Liam ed Eric decide così di caercare di recuperare il suo rapporto con il Forrester.

Intanto Eric – parlando con il figlio – cerca di sostenerlo affermando che ha sempre visto in lui un ottimo padre per Steffy e Thomas. L’uomo prosegue dicendosi convinto che potrà continuare a esserlo pur restando al fianco della Logan. Eric d’altronde non ha dubbi nell’affermare di aver sempre ritenuto suo figlio Ridge e Brooke fatti l’uno per l’altra.

La conversazione con il padre finisce per fare aumentare i dubbi in Ridge, e le cose non si semplificano affatto quando il Forrester si trova di fronte la moglie.

Brooke prega Ridge di tornare a casa e perdonarla, e Ridge – che non ha mai smesso di amarla – si trova ancor più in difficoltà. Nonostante il sentimento forte che prova ancora per lei, l’uomo fa fatica a dimenticare di essere stato ingannato per l’ennesima volta, ma la Logan non molla la presa e gli dice di essere pronta a tutto pur di riaverlo accanto.

Beautiful, spoiler al 26 maggio

Cos’è realmente accaduto la sera di Capodanno?

La bionda continua a chiedersi come sia potuta ricadere nel vortice dell’alcool e decide di indagare, convinta che qualcuno la stia sabotando.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

