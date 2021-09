Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 2 al 8 ottobre 2021 ci svelano che, mentre Steffy recupera a poco a poco i danni riportati nell’incidente in moto, un nuovo amore sembra affacciarsi nella sua vita. Si tratta del dottor Finnegan, che non può fare a meno di svelare alla Forrester la sua attrazione per lei. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the bold and the beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 2 al 8 ottobre 2021

Carter e Zoe sperano in un ritorno a breve termine di Steffy in azienda, e al tempo stesso sembrano vivere serenamente i loro incontri. La nuova situazione che si è venuta a creare tra il dottor Finnegan e Steffy però sembra preoccupare molto Liam, che non esita a confidarsi con Ridge. Il dottor Finn ha infatti dichiarato i suoi sentimenti alla giovane Forrester e i due si sono scambiati un bacio appassionato. Secondo Liam il comportamento professionale di Finnegan non è stato eticamente corretto e il fatto che il medico si sia invaghito della sua paziente rende, secondo Liam, la ragazza estremamente vulnerabile.

Alla discussione tra Liam e Ridge assiste anche Thomas, che però non tarda ad accusare lo Spencer di essersi fatto un’opinione sicuramente legata al suo interesse personale. Secondo il figlio di Ridge infatti la nuova relazione di Steffy preoccupa Liam semplicemente perché gli impedisce di continuare a tenere i piedi su due staffe. Secondo Thomas è finalmente giunto il momento che lui si faccia da parte lasciando sua sorella libera di vivere una vita felice e la smetta con quell’eterno tira e molla tra Steffy e Hope.

Ma Liam non può fare a meno di preoccuparsi del fatto che la relazione tra il dottor Finn e Steffy possa causare un ritardo nella guarigione della giovane. Ne parla anche con Wyatt che però, come gli altri, sospetta che dietro le parole del fratello vi sia un pizzico di gelosia.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Hope scopre la relazione tra Steffy e il dottor Finn

Quando la figlia di Brooke si reca a casa di Steffy per riportarle la piccola Kelly, la trova in compagnia del dottor Finnegan. La ragazza non tarda ad accorgersi che tra loro c’è del tenero e, dopo aver avuto la sensazione di avere interrotto un momento romantico, torna a casa e parla con Liam del nuovo amore di Steffy. Hope pensa di dare al compagno una bella notizia, ma la reazione di Liam la lascia spiazzata.

Per cercare di fugare la sua ansia lo Spencer si reca a casa di Steffy, intenzionato a parlare con lei, ma la trova addormentata dopo aver assunto nuovi antidolorifici. Intanto tra Carter e Zoe gli incontri proseguono e tutto lascia presagire che ben presto vi sarà una nuova coppia. Voi cosa ne pensate? Per sapere se anche per la figlia del dottor Reese è arrivato un nuovo amore, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

